Tras el amargo debut de Cristian Garin, habrá un chileno fijo en los octavos de final del ATP 500 en Río de Janeiro. Se trata de Alejandro Tabilo, quien no tuvo inconvenientes para sortear su estreno en suelo brasileño.

La mejor raqueta nacional (68° del ranking mundial) se medía en su debut ante el estadounidense Emilio Nava (76°), y necesitó de poco más de una hora de juego para imponer sus términos en la arcilla carioca, además de dar un importante salto de calidad.

Tabilo arrasa en Río y trepa en el ranking ATP

En el primer set se veían fuerzas parejas, ambos mantenían sus servicios y parecía todo encaminarse hasta el sexto juego del parcial, cuando el zurdo de origen canadiense consiguió un quiebre fundamental del saque de su rival, para encaminarse a ganarlo por 6-3.

La historia se repitió en la segunda manga y con mayor rapidez, pues Tabilo logró el break del servicio de Nava en el primer game. Con ello logró mantener una ventaja que logró sellar en el noveno juego del parcial, gracias a otro quiebre, que permitió la victoria definitiva por 6-3.

Con esta victoria, además de meterse en los octavos de final del ATP 500 de Río, “Unagi” dio un nuevo salto en el ranking mundial, pues escala cinco posiciones para llegar al puesto 63° con 833 puntos, y queda en buen pie para, si sigue ganando, regresar al Top 60.

¿Cuándo vuelve a jugar?

El siguiente encuentro que sostendrá Alejandro Tabilo en el ATP 500 de Río de Janeiro será para buscar un lugar en los cuartos de final, cuando este miércoles 18 de febrero enfrente al ganador del duelo entre el croata Dino Prižmić (122°) y el italiano Francesco Passaro (163°), que juegan el martes.