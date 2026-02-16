Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Alejandro Tabilo brilla en debut en ATP 500 de Río: Vence a Nava y salta en el ranking

La mejor raqueta nacional no tuvo complicaciones para vencer al estadounidense, y gracias a ello se acerca al Top 60 del ranking mundial.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Alejandro Tabilo debuta con victoria en ATP 500 de Río.
© Getty ImagesAlejandro Tabilo debuta con victoria en ATP 500 de Río.

Tras el amargo debut de Cristian Garin, habrá un chileno fijo en los octavos de final del ATP 500 en Río de Janeiro. Se trata de Alejandro Tabilo, quien no tuvo inconvenientes para sortear su estreno en suelo brasileño.

La mejor raqueta nacional (68° del ranking mundial) se medía en su debut ante el estadounidense Emilio Nava (76°), y necesitó de poco más de una hora de juego para imponer sus términos en la arcilla carioca, además de dar un importante salto de calidad.

Tabilo dice adiós al ATP de Buenos Aires tras bajar a dos campeones: igual salta en el ranking

ver también

Tabilo dice adiós al ATP de Buenos Aires tras bajar a dos campeones: igual salta en el ranking

Tabilo arrasa en Río y trepa en el ranking ATP

En el primer set se veían fuerzas parejas, ambos mantenían sus servicios y parecía todo encaminarse hasta el sexto juego del parcial, cuando el zurdo de origen canadiense consiguió un quiebre fundamental del saque de su rival, para encaminarse a ganarlo por 6-3.

La historia se repitió en la segunda manga y con mayor rapidez, pues Tabilo logró el break del servicio de Nava en el primer game. Con ello logró mantener una ventaja que logró sellar en el noveno juego del parcial, gracias a otro quiebre, que permitió la victoria definitiva por 6-3.

Con esta victoria, además de meterse en los octavos de final del ATP 500 de Río, “Unagi” dio un nuevo salto en el ranking mundial, pues escala cinco posiciones para llegar al puesto 63° con 833 puntos, y queda en buen pie para, si sigue ganando, regresar al Top 60.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar?

El siguiente encuentro que sostendrá Alejandro Tabilo en el ATP 500 de Río de Janeiro será para buscar un lugar en los cuartos de final, cuando este miércoles 18 de febrero enfrente al ganador del duelo entre el croata Dino Prižmić (122°) y el italiano Francesco Passaro (163°), que juegan el martes.

Tweet placeholder
Lee también
Con el corazón apretado: Cristian Garin debuta en el ATP 500 de Río
Tenis

Con el corazón apretado: Cristian Garin debuta en el ATP 500 de Río

Invasión chilena en ATP 500 de Río: Tabilo y Garin conocen rivales
Tenis

Invasión chilena en ATP 500 de Río: Tabilo y Garin conocen rivales

Nicolás Jarry vuelve a los triunfos en el ATP 500 de Río
Tenis

Nicolás Jarry vuelve a los triunfos en el ATP 500 de Río

El gran sueño que busca Limache: "Sería lindo para la gente"
Chile

El gran sueño que busca Limache: "Sería lindo para la gente"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo