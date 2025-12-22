Universidad de Chile ha confirmado que Francisco Meneghini será su próximo entrenador con miras a la temporada 2026, luego de recibir el apoyo de forma unánime de todo el directorio de Azul Azul.

Fue Manuel Mayo, el director deportivo de la concesionaria, quien explicó la forma en que se llegó a un acuerdo en la reunión, donde, además, dejó en claro que todos los votos se los llevó el ex O’Higgins.

“Se presentó una lista de 12 candidatos que calzaban con este perfil, y haciendo los filtros correspondientes, se llegó a una terna donde el directorio votó y de manera unánime se decidió que la intención del club es contar con Francisco Meneghini“, explicó.

Con esto, se espera que dentro de los próximos días pueda ser presentado a todos los hinchas, para comenzar su proceso, teniendo en cuenta que la pretemporada comenzará el 5 de enero.

Manuel Mayo confirmó el acuerdo de la U con Meneghini. Foto: U de Chile

Paqui sepultó las otras candidaturas a la U

Universidad de Chile tenía varios candidatos para asumir en la banca, tras la salida del técnico Gustavo Álvarez, por lo que el director deportivo valoró que fue escogido de forma unánime.

“Esperamos en los próximos días poder avanzar en el tema, firmarlo y presentarlo en conferencia de prensa donde me podré explayar más del tema”, destacó Mayo tratando de evadir preguntas.

“La idea era que el directorio tomara una decisión informada, con la mayor cantidad de detalles posibles. La verdad que llegaran a un acuerdo es muy bueno, por lo que en las próximas horas nos contactaremos con Paqui”, finalizó.