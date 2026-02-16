Sábado de acción total en Chile. Este 21 de febrero, a partir de las 19:00 horas, la comuna de Tierra Amarilla se prepara para vivir una verdadera fiesta de las artes marciales mixtas con la celebración del evento Tierra de Campeones Championship (TCC), el cual se realizará en la Plaza Balmaceda de la comuna y ojo que será con entrada totalmente liberada.

‘Chuchín’ Bahamondes debuta como profesional

La pelea estelar tiene apellido conocido. La gran contienda de la jornada tendrá como protagonista a Manuel ‘Chuchín’ Bahamondes, hermano de Ignacio “La Jaula” Bahamondes, peleador de UFC, quien hará su debut profesional en las MMA y no precisamente ante un rival menor.

Su primer combate como profesional será frente al argentino Juan Pablo Vallone, un rival de peso para el nacional y dos veces campeón del mundo de Brazilian Jiu-Jitsu. Especialista en el suelo, con experiencia internacional y credenciales más que respetables.

Duro contendiente para ‘Chuchín’, que no parte con una pelea de transición y arrancará su carrera profesional con un desafío internacional de alto calibre, en casa y ante su gente.

La expectativa es total en el norte del país. El apellido Bahamondes pesa en el circuito de las artes marciales mixtas y ahora será el turno de Manuel de demostrar que también está hecho para esto.

Cartelera con presencia internacional

El TCC no se queda solo en la pelea estelar. La velada contará con un total de 10 combates de alto nivel, con dos títulos en juego y presencia de peleadores de Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y Haití.

