Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
MMA

Tierra de Campeones Championship: Fecha, horario y cartelera del debut de ‘Chuchín’ Bahamondes

El hermano de Ignacio “La Jaula” Bahamondes debuta en las peleas profesionales y lo hace ante un bicampeón mundial.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
El hermano del 'Jaula' inicia su carrera como deportista profesional ante un duro contendiente.
© Foto: TCCEl hermano del 'Jaula' inicia su carrera como deportista profesional ante un duro contendiente.

Sábado de acción total en Chile. Este 21 de febrero, a partir de las 19:00 horas, la comuna de Tierra Amarilla se prepara para vivir una verdadera fiesta de las artes marciales mixtas con la celebración del evento Tierra de Campeones Championship (TCC), el cual se realizará en la Plaza Balmaceda de la comuna y ojo que será con entrada totalmente liberada.

‘Chuchín’ Bahamondes debuta como profesional

La pelea estelar tiene apellido conocido. La gran contienda de la jornada tendrá como protagonista a Manuel ‘Chuchín’ Bahamondes, hermano de Ignacio “La Jaula” Bahamondes, peleador de UFC, quien hará su debut profesional en las MMA y no precisamente ante un rival menor.

Su primer combate como profesional será frente al argentino Juan Pablo Vallone, un rival de peso para el nacional y dos veces campeón del mundo de Brazilian Jiu-Jitsu. Especialista en el suelo, con experiencia internacional y credenciales más que respetables.

Duro contendiente para ‘Chuchín, que no parte con una pelea de transición y arrancará su carrera profesional con un desafío internacional de alto calibre, en casa y ante su gente.

La expectativa es total en el norte del país. El apellido Bahamondes pesa en el circuito de las artes marciales mixtas y ahora será el turno de Manuel de demostrar que también está hecho para esto.

Cartelera con presencia internacional

El TCC no se queda solo en la pelea estelar. La velada contará con un total de 10 combates de alto nivel, con dos títulos en juego y presencia de peleadores de Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y Haití.

Publicidad
  • Bahamondes (Chile) vs. Vallone (Argentina) – Pelea estelar.
  • Zepeda (Chile) vs. Rodríguez (Chile)
  • Zenteno (Chile) vs. Leuch (Chile)
  • Ramírez (Chile) vs. Torres (Venezuela)
  • Robles (Chile) vs. Gonzales (Chile)
  • Letelier (Chile) vs. Osirus (Haití)
  • Ruiz (Chile) vs. Salazar (Chile)
  • Peñailillo (Chile) vs. Guilier (Chile)
  • Vergara (Chile) vs. Masso (Chile)
  • Salinas (Chile) vs. Rojas (Chile)
Lee también
Samurai Fight House 27: Cuándo y dónde ver la pelea del chileno 'Makako' Vergara
Redsport

Samurai Fight House 27: Cuándo y dónde ver la pelea del chileno 'Makako' Vergara

¿Dónde y a qué hora ver UFC Vegas 113: Bautista vs. Oliveira HOY?
Redsport

¿Dónde y a qué hora ver UFC Vegas 113: Bautista vs. Oliveira HOY?

Brandon Moreno tiene nuevo rival en UFC CDMX
Redsport

Brandon Moreno tiene nuevo rival en UFC CDMX

Pronósticos Carabobo vs Huachipato: el Acerero llega con envión a la segunda fase de la Copa Libertadores
Apuestas

Pronósticos Carabobo vs Huachipato: el Acerero llega con envión a la segunda fase de la Copa Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo