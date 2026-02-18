El mercado de fichajes en el extranjero está teniendo a algunos chilenos como protagonistas. Alexander Aravena ha tenido un duro inicio de temporada 2026 al no ser considerado en Brasil y, pese a que estuvo en los planes de Colo Colo, ha optado por ir a otro destino.

El ex delantero de Universidad Católica pasó de ser titular a casi no salir de la banca en el Gremio en la presente campaña. La situación llevó al Cacique a consultar por su carta hace algunos días, pero les dio un portazo. Y ahora, destaparon que tendrá un nuevo desafío lejos del país.

Monito está viviendo sus últimos días en el fútbol brasileño y se prepara para tomar el avión rumbo a la MLS. Allá lo espera un compatriota, con el que intentará seguir siendo opción para la selección chilena.

Tras rechazar a Colo Colo: Alexander Aravena deja Brasil con destino a la MLS

El futuro de Alexander Aravena comienza a aclararse después de semanas de incertidumbre. El delantero ha tomado una decisión y dejará el Brasileirao para ir a Estados Unidos.

Alexander Aravena no seguirá en Brasil y, tras rechazar a Colo Colo, se va a la MLS. Foto: Gremio.

Luego de haber rechazado un retorno a Chile para jugar en Colo Colo, el atacante arma sus maletas para irse a jugar a la MLS. Según reveló Radio ADN, es el Portland Timbers el club el que lo espera por esas tierras.

El equipo donde milita también Felipe Mora está renovándose y apunta a Alexander Aravena para encontrar los goles que tanto necesita. Una movida que no deja de sorprender, ya que se suma a una liga que casi no tiene seleccionados nacionales.

De la mano de Nicolás Córdova, el Monito había tomado mayor protagonismo en la selección chilena. Esta decisión podría tener un impacto en su valoración en un año donde la Roja espera rearmarse para los desafíos que vienen más adelante.

Quedará esperar para ver en cuánto más se podrá hacer oficial el traspaso. La idea es que el jugador se sume al plantel para el inicio de la temporada 2026, la que arranca este fin de semana y donde el club enfrentará al Columbus Crew.

Alexander Aravena pasa de haber rechazado a Colo Colo a dejar el Gremio de Brasil para sumarse al Portland Timbers de Estados Unidos. El Monito aterriza en la MLS para seguir dando la pelea en el extranjero, aunque lejos de la exigencia que tenía en el Brasileirao.

¿Cuáles fueron los números de Alexander Aravena en Gremio?

Alexander Aravena prepara su arribo al Portland Timbers luego de haber disputad un total de 57 partidos oficiales con Gremio. En ellos aportó con 7 goles y 3 asistencias en los 2.224 minutos que estuvo dentro de la cancha.