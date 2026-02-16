Disímiles momentos, aunque similar fragilidad se vive en Universidad de Chile y en Colo Colo. Mientras el Romántico Viajero no ha conseguido buenos resultados en la Liga de Primera 2026, el Cacique ha conseguido triunfos agónicos, pero con un juego poco vistoso.

Los acusados como principales culpables por las respectivas aficiones son los técnicos. Paqui Meneghini viene de agarrar las riendas de la U y no ha demostrado nada aún. Mientras que Fernando Ortiz arrastra el fracaso de la temporada pasada.

Con fragilidad en cada una de sus situaciones, cabe casi apostar sobre quién será el primero de estos dos técnicos en ser cesado de su cargo. ¿Resistirán hasta mitad de año o tendremos un despido antes del Superclásico?

Preguntamos a la Inteligencia Artificial

La idea era que alguien imparcial pudiese darnos una idea sobre quién sería el primero, entre Fernando Ortiz y Francisco Meneghini, en ganarse el sobre azul en su equipo. Esto, evidentemente, suponiendo que eso pase, pues nada está dicho y sería bueno para el fútbol chileno que cada uno de ellos revirtiese su situación.

Para resolver el enigma, recurrimos a la Inteligencia Artificial. Le preguntamos a Copilot, IA de Microsoft sobre, a su entender, quién tenía más probabilidades de irse antes de su puesto de trabajo en la banca de Colo Colo y la U, respectivamente. Sin pelos en la lengua, respondió.

“Creo que Fernando Ortiz tiene más probabilidad de ser despedido primero que Paqui Meneghini. La razón principal es que en Colo Colo su continuidad está explícitamente condicionada por la dirigencia tras un 2025 decepcionante. Esto le deja menos margen de error en 2026“, empezó diciendo la IA.

Meneghini no ha podido levantar vuelo con la U | Photosport

Pese a esto, Copilot aseguró que varios factores podrían modificar la situación de ambos técnicos, como “un buen rendimiento”, “decisiones internas de las concesionarias” o “lesiones de jugadores”.

Según la IA Fernando Ortiz se irá antes que Paqui | Photosport

