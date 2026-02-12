La salida de Leandro Fernández de la U de Chile fue un punto de inflexión, según detectó un experimentado periodista que no teme reconocer su fanatismo por los azules. Se trata de Igor Ochoa, quien analizó los primeros meses de Francisco Meneghini en el Centro Deportivo Azul.

Y enfocó su mirada en la primera decisión importante que el ex DT de O’Higgins tomó en su cargo: remover del plantel a Lea, quien le puso fin a tres temporadas en el Romántico Viajero para emigrar a Argentinos Juniors. Una determinación celebrada. También repudiada.

Que no dejó a nadie sin reacción. En la edición de Cooperativa Deportes de este jueves 12 de febrero, el citado comentarista hizo un análisis sobre el presente que vive el entrenador del Bulla. “La sumatoria tiene un gran misterio conceptual que nunca vamos a saber”, introdujo Ochoa.

Francisco Meneghini afina detalles para visitar a Palestino. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“El anterior entrenador, cuando se va y dice ‘bueno, hay que ir superando expectativas’. No fueron sus palabras textuales, pero estaba consciente de que él y este equipo necesitaba un giro, otro salto. Esa fórmula ya estaba agotada o necesitaba un refresco”, expuso sobre las motivaciones de Gustavo Álvarez para salir del club.

Gustavo Álvarez terminó la campaña 2025 y le dijo adiós a la U. (Andrés Piña/Photosport).

Ochoa, a quien en el panel de Cooperativa conocen como el Maestro, profundizó en su análisis. “Siempre hace falta que los que deciden tengan una reflexión. No tengo idea qué piensan los caballeros que mandan el club. El presidente siempre dice que ‘tenemos el mejor plantel’ y todas esas cosas que son auto alabanza. Pero futbolísticamente, ¿qué buscaron con este entrenador?“, consultó el comunicador.

La salida de Lea Fernández en la U de Chile motiva críticas de Igor Ochoa a Paqui

Que Leandro Fernández no siga en la U de Chile fue resorte exclusivo de Francisco Meneghini, según contaron los dirigentes del club. De hecho, Igor Ochoa tomó al rival que tuvo el cuadro azul en la pretemporada: Universitario de Lima.

“Tenía a Fossatti y no le renuevan porque creían que necesitaban un entrenador distinto para modificar ciertas cosas después del tricampeonato. Que resulte o no, es otra cosa. Pero es un cambio técnico fundamentado”, explicó Ochoa sobre la determinación del cuadro crema, que nombró al DT español Jesús Rabanal en reemplazo del charrúa.

Ochoa añadió que “cualquier argumento puede ser siempre que se dé. (Paqui) comete el error de los entrenadores jóvenes que llegan a la U, siempre entran con esas decisiones así, como elefantes en la cristalería. Al fin y al cabo, ¿fue bueno para el DT sacar a Leandro Fernández? Quedaste con un jugador menos”.

“No lo reemplazaste, no sé si te sacaste de encima un problema. Pero cuando tú entras así, generas un efecto. Y ese fue el inicial. Leandro era un jugador querido, pero muy criticado. Tú siempre tienes que cuidar todo en el fútbol”, manifestó el avezado periodista.

Leandro Fernández le puso fin a su ciclo en Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y tuvo más para aportar. “Un ex jugador de la U dijo que para ser entrenador debes situarte ante la hinchada, los dirigentes y el periodismo. Debe tener eso que tenía Álvarez, porque él en su discurso público era muy estudiado. Era raro encontrarlo desacomodado, aunque a veces uno no estuviera de acuerdo. Este entrenador es más inexperto quizá”, detalló Igor Ochoa.

“Está entregado a lo de cualquiera, todos los entrenadores que van mal en cuatro partidos tambalean. Eso no es novedad, salvo que tengas una dirigencia convencida. Pero no vamos a pedirle peras al olmo”, sentenció el Maestro, quien una vez más está contrariado con las decisiones dirigenciales de Azul Azul.

¿Cuándo juega la U vs Palestino?

Universidad de Chile visitará a Palestino este viernes 13 de febrero a contar de las 20:30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile suma un punto tras un empate y una derrota en dos fechas de la Liga de Primera 2026. Palestino, en tanto, suma la misma unidad.