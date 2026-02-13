ver también “El tema es que…”: la razón por la que Colo Colo congela la llegada de Matías Rojas

A pesar de que volvieron al triunfo, en Colo Colo las polémicas no paran entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz. Las relaciones entre el King y el Tano no son las mejores, pero ambos intentan convivir para enfocarse en ayudar al Cacique. Incluso si esto implica que el volante se vista de DT.

El fin de semana recién pasado los hinchas se sorprendieron luego de ver al mediocampista muy activo dando órdenes al borde de la cancha. Todo esto mientras el técnico estaba a un costado mirando, lo que para muchos era una muestra de molestia.

Si bien desde el plantel sus compañeros defendieron su actuar, todavía quedaba conocer la visión del propio entrenador. Y esa no es otra que evitarse un problema mayor y respaldar al King, al que destacó remarcando que no ha sido el único esta temporada en hacerlo.

Fernando Ortiz le resta importancia al show del “DT” Arturo Vidal

Para Fernando Ortiz, no hay ningún problema con que Arturo Vidal haga de técnico de Colo Colo. El Tano evitó un conflicto más con el King y le restó importancia a su actitud en el duelo con Everton.

Fernando Ortiz evitó una nueva polémica con Arturo Vidal en Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el técnico albo se refirió a lo que ha sido este inicio de temporada. “Siempre hay algo por mejorar, por corregir, por hacer un equipo más productivo. Como todos sabemos, estamos en un inicio de campeonato y la cantidad de jugadores que se fueron más los que llegaron, vamos de a poco encontrando el equipo base“.

“De los errores que cometemos me hago cargo. De la primera fecha hubo un cambio notorio porque corregimos errores. Si bien encontramos el gol en el último minuto no se dejó de insistir y lo encontramos en una pelota parada. En conjunto vamos creciendo para sostener un equipo que pelee el campeonato“, complementó.

Fue tras ello que Fernando Ortiz entró de lleno en lo que pasó con Vidal. “Qué bueno, no sólo Arturo. Si vieron el partido con Limache el que dio indicaciones fue (Claudio) Aquino, pero no salió. Sale Arturo porque es él, pero encantado que cualquiera se manifieste. ¿Por qué no?“.

En esa misma línea, el técnico de Colo Colo enfatizó en que “yo no lo veo mal. Si sobrepasa el límite obvio que se lo diré y lo sabe, pero quien sea, todos queremos ganar“.

Finalmente, el DT abordó el crecimiento que han tenido en las últimas jornadas. “Hemos crecido en muchos aspectos a la primera fecha. Sí hay cosas por mejorar y corregir, espero que el domingo podamos brindar un juego más bonito porque es lo que trabajo a diario y que la gente no pueda sufrir tanto hasta último minuto y disfrute en los primeros. Creo y confío en que los jugadores lo sacarán adelante“.

Fernando Ortiz deja en claro que Arturo Vidal puede ayudarlo con las órdenes para el plantel de Colo Colo. El King recibe el visto bueno de su técnico, aunque con un rayado de cancha si es que se excede.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Arturo Vidal y Fernando Ortiz están en buena para que Colo Colo pueda seguir saliendo a flote después de un duro inicio de temporada. El Cacique hará de local ante Unión La Calera este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas.

