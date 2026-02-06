El Super Bowl LX está muy cerca de comenzar y, como siempre, la música es una parte importante del gran evento de la NFL donde Bad Bunny será el encargado de encabezar el espectáculo de miedo tiempo.

Este 8 de febrero, los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots por el campeonato de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y el emblemático evento de la cultura pop es famoso por sus participaciones sorpresa en presentaciones repletas de éxitos.

¿Qué artistas podrían acompañan a Bad Bunny en el Super Bowl?

El año pasado, Kendrick Lamar compartió el escenario con varios invitados destacados, como la cantante de R&B SZA, para interpretar sus colaboraciones en canciones como “Luther” y “All the Stars”.

El actor Samuel L. Jackson también apareció como el “Tío Sam” durante todo el espectáculo, y la leyenda del tenis Serena Williams hizo un cameo sorpresa en el campo bailando al ritmo de “they’re not like us”

Ahora, con el ganador del Grammy, se espera que la rapera Cardi B sea parte del evento, ya que juntos colaboraron para el éxito de 2018 “I Like It”, pero además, Cardi está en una relación con el receptor abierto de los Patriots, Stefon Diggs, quien jugará en la final.

“I Like It” Bad Bunny también cuenta con la participación de J Balvin, quien aseguró que estaría en el público para apoyarlo. En 2020 ambos se unieron a Shakira y Jennifer Lopez durante su electrizante actuación de medio tiempo en 2020.

También hay otros artistas que suenan para sumarse al artistas, entre ellos Rosalía, con quien colaboró ​​en su apasionado dueto “La Noche de Anoche”, y Daddy Yankee, quien ha participado en varias canciones de reggaetón con el cantante. Ozuna, Ricky Martin y Chenco Corleone también han sido mencionados como posibles invitados sorpresa.

¿Dónde ver a Bad Bunny en el Super Bowl?

El gran evento deportivo se disputará este domingo 8 de febrero, donde Green Day serán los encargados de la apertura y Bad Bunny del medio tiempo.

El encuentro podrá verse en TV a través de ESPN y online en la señal premium de Disney+. DAZN también tendrá disponible el encuentro a través de NFL Game Pass bajo suscripción paga.

Revisa la numeración de ESPN a continuación