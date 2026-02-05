Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Super Bowl

Green Day, Bad Bunny y más: Todos los artistas que se presentarán en el Super Bowl LX

El gran evento deportivo contará con la participación de conocidos artistas en lo que será su edición número 60.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El gran evento deportivo contará con grandes artistas.
El gran evento deportivo contará con grandes artistas.

El Super Bowl está muy cerca de comenzar su edición número 60 donde los Seattle Seahwaks y los New England Patriots se enfrentarán por el trofeo. Pero, como de costumbre, la música también será una parte importante del evento, donde distintos artistas ya confirmaron su participación.

Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo, mientras que la apertura quedará en manos de la banda Green Day. Sin embargo, no serán los únicos, ya que se reveló a los cantantes que estarán encargados de otra parte importante del certamen

Los artistas del Super Bowl

La ceremonia inaugural tendrá lugar antes del espectáculo previo al partido, en el que Charlie Puth interpretará el himno nacional, Brandi Carlile cantará “America the Beautiful” y Coco Jones interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

¿Dónde ver a Green Day en el Super Bowl? Horario y transmisión de la inauguración por TV y ONLINE

ver también

¿Dónde ver a Green Day en el Super Bowl? Horario y transmisión de la inauguración por TV y ONLINE

¿Dónde ver a los artistas en el Super Bowl?

El gran evento deportivo se disputará este domingo 8 de febrero, donde Green Day serán los encargados de la apertura y Bad Bunny del medio tiempo.

El encuentro podrá verse en TV a través de ESPN y online en la señal premium de Disney+. DAZN también tendrá disponible el encuentro a través de NFL Game Pass bajo suscripción paga.

Revisa la numeración de ESPN a continuación

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 84 (SD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (SD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Publicidad
Lee también
El "número maldito" que hereda Lautaro Pastrán en Colo Colo
Colo Colo

El "número maldito" que hereda Lautaro Pastrán en Colo Colo

Los gritos de Pablo Guede a Esteban Pavez que se hacen viral
Copa Libertadores

Los gritos de Pablo Guede a Esteban Pavez que se hacen viral

Sin refuerzo estrella: el peor mercado de Colo Colo en los últimos años
Colo Colo

Sin refuerzo estrella: el peor mercado de Colo Colo en los últimos años

El puesto que Barticciotto todavía quiere reforzar en Colo Colo
Colo Colo

El puesto que Barticciotto todavía quiere reforzar en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo