El Super Bowl está muy cerca de comenzar su edición número 60 donde los Seattle Seahwaks y los New England Patriots se enfrentarán por el trofeo. Pero, como de costumbre, la música también será una parte importante del evento, donde distintos artistas ya confirmaron su participación.

Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo, mientras que la apertura quedará en manos de la banda Green Day. Sin embargo, no serán los únicos, ya que se reveló a los cantantes que estarán encargados de otra parte importante del certamen

Los artistas del Super Bowl

La ceremonia inaugural tendrá lugar antes del espectáculo previo al partido, en el que Charlie Puth interpretará el himno nacional, Brandi Carlile cantará “America the Beautiful” y Coco Jones interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

ver también ¿Dónde ver a Green Day en el Super Bowl? Horario y transmisión de la inauguración por TV y ONLINE

¿Dónde ver a los artistas en el Super Bowl?

El gran evento deportivo se disputará este domingo 8 de febrero, donde Green Day serán los encargados de la apertura y Bad Bunny del medio tiempo.

El encuentro podrá verse en TV a través de ESPN y online en la señal premium de Disney+. DAZN también tendrá disponible el encuentro a través de NFL Game Pass bajo suscripción paga.

Revisa la numeración de ESPN a continuación

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Publicidad