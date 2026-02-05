El Super Bowl está muy cerca de comenzar su edición número 60 donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots luchan por levantar la copa. Pero, como siempre, los espectáculos musicales se toman el medio tiempo, donde Green Day tendrá un importante rol.

La exitosa banda, detrás de hits como Holiday, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams y Basket Case, compuesta por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool serán los encargados inaugurar el partido este 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

¿Dónde ver a Green Day en el Super Bowl?

El gran evento deportivo tendrá una transmisión en TV a través de ESPN y online en la señal premium de Disney+. DAZN también tendrá disponible el encuentro a través de NFL Game Pass bajo suscripción paga.

El encuentro comienza a las 20:30 (Chile), donde la banda será la encargada de darle el vamos al juego final de esta temporada.

Revisa la numeración de ESPN a continuación

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Green Day en el Super Bowl

La actuación celebrará seis décadas de historia del campeonato, y la banda ayudará a dar paso a generaciones de MVP del Super Bowl al campo de juego.

“¡Estamos súper emocionados de abrir el Super Bowl 60 aquí mismo!”, dijo el cantante Armstrong tras el anuncio. “Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a los MVP que han marcado el deporte y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!”

“Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda local, a la vez que honramos a las leyendas de la NFL que han contribuido a definir este deporte, es una forma increíblemente impactante de inaugurar el Super Bowl LX”, declaró Tim Tubito, director sénior de eventos y presentaciones de la liga.

“Mientras colaboramos con NBC Sports para esta ceremonia inaugural, esperamos crear una celebración colectiva para los aficionados en el estadio y en todo el mundo”.

