Iván Román celebró su llamado a la selección chilena en grande. El defensor fue titular una vez más en el Atlético Mineiro y este miércoles le dio un triunfo clave en el Brasileirao marcando el único gol del encuentro.

El ex Palestino es uno de los jugadores convocados por Nicolás Córdova para los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda. Es por ello que, antes de subir al avión, se dio el gustito de liderar la victoria del Galo frente al Sao Paulo de Gonzalo Tapia.

Luego de haber caído en la fecha pasada contra el Vitória, el elenco del chileno necesita con urgencia sumar de a tres para acercarse a la parte alta de la tabla. Y lo hicieron bajando a uno de los que pelea el liderato del torneo.

Iván Román marca un golazo y le da el triunfo al Atlético Mineiro ante el Sao Paulo de Gonzalo Tapia

A Iván Román la vida le está dando su revancha en Brasil después de haber comenzado la temporada cortado en el Atlético Mineiro. El zaguero ha vuelto a sumar minutos y se vistió de héroe para liderar el triunfo del Galo ante el Sao Paulo con su primer gol.

Iván Román fue clave anotando el gol con el Atlético Mineiro venció al Sao Paulo. Foto: A. Mineiro.

Publicidad

Publicidad

El chileno ha ido tomando protagonismo de a poco luego de la escandalosa pelea que hubo ante Cruzeiro y este miércoles terminó siendo clave. Esto, luego de marcar el tanto de la victoria.

En un partido muy parejo ante el Sao Paulo, Iván Román fue quien se encargó de abrir el marcador. Cuando se jugaba el minuto 64′, un centro al área terminó en un pivoteo que encontró al defensor para empujarla dentro de la portería y hacer estallar las tribunas.

ver también Acusan fallido “golpe de estado” en la ANFP: gritos y polémica tras Consejo de Presidentes

El jugador va sumando confianza y cada vez se hace más importante a pesar de sus cortos 19 años. Sin duda un presente que ilusiona y que la selección chilena buscará aprovechar al máximo en la gira de marzo.

Publicidad

Publicidad

Convocado por Nicolás Córdova, intentará pelear por una camiseta de titular que lo vaya afirmando como pieza fija. Eso sí, luchando contra fijos como Guillermo Maripán.

Iván Román le da un triunfo de oro al Atlético Mineiro y deja en claro que llegó para quedarse. El defensor va revirtiendo su complejo inicio de temporada y responde a la confianza con goles.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los números de Iván Román en Atlético Mineiro?

Con su actuación ante Sao Paulo, Iván Román llegó a los 4 partidos oficiales con el Atlético Mineiro. En ellos ha aportado con 1 gol y no tiene asistencias en los 295 minutos que ha sumado dentro de la cancha.

ver también El millonario sueldo con el que Fernando Gago entra en la historia en la U

En resumen, Iván Román y Atlético Mineiro…