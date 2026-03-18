La U de Chile ya tiene todo listo con el reemplazante de Francisco Meneghini. El Romántico Viajero llegó a acuerdo y es cosa de horas para que haga oficial el arribo del argentino Fernando Gago.

El técnico y ex futbolista será quien tome el fierro caliente que dejó Paqui en un movida que, además de sorpresiva, tiene una de las mayores inversiones en la historia del Bulla. Y es que la dirigencia de Azul Azul no se guardará nada y romperá el chanchito, según revelaron, como nunca antes.

El contrato que firmará por dos temporadas implica que será parte del centenario del Bulla. Es por ello que el club pondrá sobre la mesa una cifra que ningún otro entrenador ha recibido en el elenco estudiantil.

Fernando Gago se perfila como el DT más caro en la historia de la U

El fútbol chileno se prepara para la llegada de Fernando Gago a la U. El técnico acordó su arribo al Romántico Viajero gracias a una negociación que lo dejará con un sueldo histórico en el club.

Fernando Gago tendrá un sueldo nunca antes visto en la U. Foto: Getty Images.

Fue la periodista Rocío Ayala quien reveló este miércoles en la última edición de Los Tenores de Radio ADN que el argentino recibirá un monto inédito. “Va a ser un sueldo millonario“, comenzó señalando.

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Si bien evitó dar un número exacto, la reportera azul sí enfatizó en que la U le pagará a Fernando Gago una cifra nunca vista en el club. “Es una inversión que no se había hecho antes“.

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Se espera que el trasandino viaje en las próximas horas a nuestro país para afinar los últimos detalles y así ponerse el buzo azul para trabajar en su debut. La idea es que ya en el regreso de la Liga de Primera esté en la banca y todo apunta a que asuma lo más rápido posible.

Quedará esperar para ver cómo avanzan las cosas durante la semana para que se haga oficial el arribo del argentino al Centro Deportivo Azul. Esto, con la idea de levantar a un equipo y llevarlo a lo más alto para ir con todo al centenario en 2027.

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Fernando Gago está listo para firmar y ser el nuevo técnico de la U. El Romántico Viajero encuentra rápido al reemplazante de Francisco Meneghini y se mete la mano al bolsillo para que les arme la fiesta de sus 100 años.

¿Cuándo puede debutar Fernando Gago en la U?

Fernando Gago prepara su llegada a la U para trabajar en su debut. Este puede ocurrir el próximo martes 24 de marzo cuando a las 18:00 horas reciban a Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

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En resumen, la U y Fernando Gago…

Acuerdo total para el relevo de “Paqui”: Tras la salida de Francisco Meneghini, la U de Chile ha cerrado un acuerdo con el argentino Fernando Gago . El exvolante de Boca Juniors y el Real Madrid es el elegido para asumir el “fierro caliente” de la banca azul, y su oficialización es cuestión de horas para que pueda debutar en el regreso de la Liga de Primera.

Tras la salida de Francisco Meneghini, la U de Chile ha cerrado un acuerdo con el argentino . El exvolante de Boca Juniors y el Real Madrid es el elegido para asumir el “fierro caliente” de la banca azul, y su oficialización es cuestión de horas para que pueda debutar en el regreso de la Liga de Primera. Inversión histórica y sueldo récord: La dirigencia de Azul Azul ha decidido “romper el chanchito” con una cifra inédita en la historia del club. Según reveló la periodista Rocío Ayala (Radio ADN), Gago percibirá un sueldo millonario que lo posicionará como el director técnico mejor pagado que haya pasado por el Centro Deportivo Azul (CDA).

La dirigencia de Azul Azul ha decidido “romper el chanchito” con una cifra inédita en la historia del club. Según reveló la periodista Rocío Ayala (Radio ADN), Gago percibirá un que lo posicionará como el director técnico mejor pagado que haya pasado por el Centro Deportivo Azul (CDA). Proyecto a largo plazo para el Centenario: El contrato de Gago se extenderá por dos temporadas, lo que asegura su presencia en la banca durante el centenario del club en 2027. Esta apuesta busca dar estabilidad al proyecto deportivo y garantizar que el “Romántico Viajero” llegue a sus 100 años compitiendo en lo más alto del fútbol chileno.

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