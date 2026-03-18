Perder un técnico, sea como sea, es siempre un momento de tensión para un equipo. Es por eso que en Universidad de Chile se abocan rápidamente a resolver el vacío por Francisco Meneghini en la banca azul.

El DT que suena con más fuerza es Fernando Gago. El ex jugador y ex técnico de Boca Juniors tendría bastante avanzada su llegada al cuadro laico y un acuerdo de palabra ya habría tenido lugar.

Sin embargo, mientras no haya una confirmación más sólida de su llegada, uno supondría que está a la par de los otros dos candidatos fuertes, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo. Aunque, la ventaja para Gago es demasiado evidente.

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Medidas que asustan

Una de las cosas que podría preocupar al plantel azul con la llegada de Fernando Gago es la especie de obsesión que tiene con el tema físico. Tanto en Racing de Avellaneda, como en Boca Juniors, el DT ha aplicado una firme disciplina en relación con el peso.

Sus anteriores equipos lo han “sufrido”. De hecho, jugadores como Leonel Miranda, Edwin Cardona, Chila Gómez y Carlos Palacios sufrieron marginaciones por no estar a tope en relación a su físico.

“Nosotros necesitamos que todos estén al cien por ciento y acá quedó demostrado que cada futbolista, cuando está en su mejor momento, rinde; y a mí me ha pasado: bajé siete kilos con 37 años”, analizó, en alguna ocasión, Gago, para justificar su estricto método.

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Gago tiene un método implacable con el físico | Getty Images

En resumen…

Fernando Gago tiene un acuerdo de palabra avanzado para dirigir a Universidad de Chile.

Los entrenadores Martín Lasarte y Eduardo Berizzo son los otros candidatos para la banca.

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El técnico maneja reglas estrictas en cuanto al físico de los jugadores de su plantel.