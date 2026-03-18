U. de Chile continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador. Tras la fallida negociación con Jorge Fossati, nuevos candidatos aparecen en el horizonte del Bulla. Ahora, Fernando Gago toma la delantera en la carrera.

Este martes, se reportó que el ex DT de Racing y Boca Juniors está a una firma de convertirse en el nuevo entrenador azul. La dirigencia de Azul Azul ya tendría un acuerdo de palabra con el argentino.

Eso sí, la directiva aún tiene que reunirse para ver los detalles de esta operación, mientras sigue conversando con otras opciones.

¿Y si se cae? En caso de que el trasandino no llegue al CDA, existe un plan B y un plan C en U. de Chile. Según El Mercurio, los azules también consideran la alternativa de Martín Lasarte, alguien con mucho más conocimiento de la liga chilena.

Fernando Gago tiene la delantera en la carrera por ser DT de U. de Chile | Getty Images

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¿Y si no llega Fernando Gago? Las opciones de U. de Chile

“Si bien su contratación fue cuestionada porque poco antes fue entrenador de la UC, ‘Machete’ respondió con tres títulos: un Torneo de Apertura, una Supercopa y una Copa Chile”, dijeron en El Mercurio.

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“Lasarte es carta segura, pues no necesitaría adaptación al club y conoce a la perfección la competencia chilena“, sumaron.

Por último, el Plan C de U. de Chile sería Eduardo Berizzo. El ex DT de la Roja, quien tuvo un criticado paso por la banca nacional, es la tercera opción, aunque con bastante distancia, entre las alternativas que analiza el club.

En síntesis

Fernando Gago tiene un acuerdo de palabra para ser el nuevo DT de U. de Chile.

Matías Lasarte surge como el Plan B institucional tras haber ganado tres títulos previos.

Eduardo Berizzo, exentrenador de la selección chilena, figura como la tercera opción de la dirigencia.

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