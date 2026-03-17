Universidad de Chile avanza en poder encontrar a su próximo entrenador, donde la carta que tiene más cerca es la del argentino Fernando Gago, lo que sería un golpe en el fútbol nacional.

Según ADN, el ex Boca Juniors “tendría un acuerdo de palabra”, siendo la principal carta para el gerente deportivo Manuel Mayo, luego de sacar de su lista a Javier Gandolfi.

En ese sentido, el ex Racing, Boca, Necaxa tiene un estilo de juego, donde gusta del 4-3-3 con posesión interna y con los laterales proyectados como extremos que vendría a imponer a la U.

Por lo mismo, ya hay una formación tipo que puede venir a transformar el técnico argentino, donde hay jugadores que serán muy relevantes para poder llevar a cabo su idea.

Juan Martín Lucero sería la gran carta goleadora de Gago en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también U de Chile tiene “acuerdo de palabra” para que Fernando Gago sea su próximo DT

¿Cuál es la formación ideal de Gago en la U?

Universidad de Chile se alista para poder cerrar el acuerdo para Fernando Gago, técnico que ya tendría una formación tentativa a la hora de cambiarle la cara al equipo con un marcado 4-3-3.

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Con esto sería Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Javier Altamirano, Lucas Romero, Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

En ese sentido, es muy importante jugadores como Morales y Hormazábal en la proyección que pueden logar en velocidad, donde se pueden transformar como extremos.

Por otro lado, la disyuntiva de Altamirano con Lucas Assadi, donde gusta de los interiores, pero hay una opción que el formado en los azules salga a mitad de temporada.

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Finalmente, en delantera, la pelea estará en Juan Martín Lucero con Eduardo Vargas, donde el argentino corre con ventaja por sus características a la hora de buscar el gol.

En resumen:

Fernando Gago tendría un acuerdo de palabra para ser el nuevo técnico de Universidad de Chile.

El gerente deportivo Manuel Mayo priorizó a Gago tras descartar al entrenador Javier Gandolfi.

El esquema táctico propuesto consiste en un 4-3-3 con laterales proyectados como extremos.