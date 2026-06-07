Empieza a ser discutido el aporte de Fernando Gago en la banca azul, tras la eliminación de la Copa de la Liga.

No se pudo. Universidad de Chile creía en los milagros de cara a la Copa de la Liga. Es por eso que fueron con sus mejores armas para enfrentar a Audax Italiano en la última fecha del Grupo D.

Sin embargo, también dependían de un resultado paralelo. Unión La Calera enfrentaba a Deportes La Serena, con casi medio pie en la siguiente fase. La U tenía que golear para conseguir un puesto en los duelos de definición.

Y, claro, no pasó. No solamente eso, sino que Audax Italiano fue un hueso duro de roer y, al final, ambos rivales quedaron fuera de la fase definitoria, tras empatar 2-2 en el Estadio Nacional.

ver también U. de Chile rescata amargo empate ante Audax y ambos quedan eliminados de la Copa de la Liga

Palabras de Marcelo Morales

Uno de los buenos rendimientos de la Universidad de Chile fue Marcelo Morales. El carrilero fue de los más incisivos en ataque y no cesó en su ímpetu, pese a que el Romántico Viajero fue abajo por largos pasajes del encuentro. Una vez concretizado el empate, fue de los que habló con la prensa y lamentó la eliminación en la Copa de la Liga.

“Lo conversamos como plantel y es un objetivo no cumplido. Estamos bastante tristes. Queríamos ser partícipes y ganar los tres torneos que teníamos. Lamentablemente, no se dio y estamos conscientes que tenemos que mejorar mucho para lo que viene de Copa Chile y Campeonato Nacional”, comenzó asegurando el jugador azul.

“No lo miramos como fracaso, lo miramos como un objetivo no cumplido. Nos quedan dos frentes todavía por delante y no podemos bajar. Ha sido un año bastante complicado, pero vamos a seguir trabajando. Es un grupo que tiene muchas ganas de darle una alegría a la gente que viene a alentarnos fin de semana, tras fin de semana”, agregó, refiriéndose, por último, a la continuidad de Fernando Gago en la banca azul.

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“Nosotros no nos preocupamos de eso, porque de eso se preocupa la dirigencia. La verdad es que Fernando es una persona que trabaja mucho, que te da muchas herramientas, muy intenso. Lamentablemente, no se han dado algunos resultados, pero nosotros confiamos en el planteamiento del profe. Vamos a seguir trabajando aún más en la semana”, cerró el carrilero de la Universidad de Chile.

Marcelo Morales fue de lo mejorcito ante Audax | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile quedó eliminada tras empatar 2-2 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

quedó eliminada tras empatar 2-2 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. El futbolista Marcelo Morales lamentó la eliminación de la Copa de la Liga.

lamentó la eliminación de la Copa de la Liga. El entrenador argentino Fernando Gago dirige al plantel de la Universidad de Chile.

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