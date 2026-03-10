Es tendencia:
Fútbol Brasileño

¿Se salva Román? Atlético Mineiro anuncia duras sanciones tras batalla campal con Cruzeiro

Luego de la monumental pelea que se originó en Belo Horizonte, el "Galo" comunicó las medidas que tomará con sus futbolistas. ¿Incluirá al chileno?

Por Alfonso Zúñiga

Atlético Mineiro y Cruzeiro protagonizan batahola en Brasil.
© Getty ImagesAtlético Mineiro y Cruzeiro protagonizan batahola en Brasil.

Fue la imagen del fin de semana en el fútbol mundial. Los futbolistas de Atlético Mineiro y Cruzeiro protagonizaron una monumental pelea en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, en la definición del Campeonato Estadual de Minas Gerais.

La gresca que tuvo una participación secundaria del chileno Iván Román, terminó con 23 futbolistas expulsados y con el anuncio de consecuencias graves para los involucrados, aunque no correrían para la actual campaña del Brasileirão.

Con el correr de las horas, vienen los arrepentimientos de los protagonistas por los hechos. Una muestra de aquello fue el comunicado que lanzó Atlético Mineiro donde anuncia investigaciones y sanciones hacia quienes fueron parte de la batahola.

Atlético Mineiro toma medidas tras pelea con Cruzeiro

A través de sus canales oficiales, el Galo indicó que “el club y sus jugadores no toleran ninguna forma de violencia en el fútbol“, y agrega que “se registraron lamentables escenas de agresión mutua involucrando a atletas en el campo”.

“El Club reafirma su compromiso con el respeto, el juego limpio y los valores que deben guiar el deporte. Internamente, tomaremos las medidas necesarias para garantizar que situaciones como esta no se repitan“, finaliza su escrito el Atlético Mineiro.

Si bien se desconoce la medida que tomará contra los responsables de los incidentes, es muy probable que Iván Román se salve “jabonado” de algún castigo al ni siquiera formar parte de la citación ante Cruzeiro. Aunque todo puede ocurrir.

En síntesis

  • 23 futbolistas expulsados tras pelea entre Atlético Mineiro y Cruzeiro en el Estadio Mineirao.
  • Iván Román participó en la gresca ocurrida en el Campeonato Estadual de Minas Gerais.
  • Atlético Mineiro anunció investigaciones y sanciones contra los involucrados en los actos de violencia.

Así fue la pelea en Brasil

