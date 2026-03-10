Complejas son las últimas horas del delantero chileno Gonzalo Tapia, luego que la prensa brasileña lo apuntara como uno de los responsables del dramático despido del técnico argentino Hernán Crespo en São Paulo.

Medios como ESPN revelaron una molestia del surgido en Universidad Católica con el entrenador por no considerarlo en la semifinal del Campeonato Paulista ante Palmeiras, y poner en su lugar a un futbolista con menos minutos en aquel certamen.

Mientras eso señalan en Brasil, el propio Gonzalo Tapia no ocultó su pesar por la partida de Crespo del São Paulo y dedicó sentidas palabras al hombre que le entregó confianza para ser titular desde su llegada al gigante sudamericano.

Sentida despedida de Gonzalo Tapia a Crespo

A través de una story en su cuenta de Instagram, el seleccionado nacional publicó una imagen suya celebrando el que fue su primer gol con la camiseta del tricolor paulista junto al ahora ex entrenador, para escribir luego una emotiva frase.

“Solo palabras de agradecimiento y lo mejor para todo lo que venga“, fue el mensaje que Gonzalo Tapia dedicó a Hernán Crespo por la confianza que le brindó desde que en julio del 2025 llegó a São Paulo, proveniente de River Plate.

Los números del chileno en Brasil

Desde que llegó al fútbol de ese país, primero en calidad de préstamo y después adquiriendo su pase hasta fines de 2029, Gonzalo Tapia registra siete goles en 34 encuentros, con 1.718 minutos, donde recibió cinco tarjetas amarillas.

