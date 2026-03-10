Jeison Fuentealba fue premiado como el jugador más destacado del empate que la U de Chile firmó ante el Campanil en la 6° fecha de la Liga de Primera 2026. El centrocampista dio varias muestras de su calidad técnica, ya sea para girar en espacios reducidos, asociarse con pases cortos o buscar trazos más largos.

De hecho, tuvo una lúcida definición para superar la salida de Gabriel Castellón en la jugada del gol de Daniel Barrea, quien aprovechó el tiro de Fuentealba en el travesaño para cabecear con el arco desguarnecido. “Fue un partido hermoso, especial para mí”, dijo a TNT Sports el jugador surgido en el semillero azul.

“Creo que nos quedamos con un gusto amargo, podríamos haber obtenido los tres puntos. Pero feliz con el equipo, hicimos las cosas bien y preparamos bien el partido, tal como salió”, aseguró Fuentealba sobre la idea que tenía el cuerpo técnico liderado por Juan Cruz Real, quien por un problema personal no estuvo en el partido.

Juan Cruz Real no pudo estar en el partido ante U de Chile. (Marco Vázquez/Photosport).

Viajó a Estados Unidos para resolver aquel tema. “Nos costó un poco el segundo tiempo, pero son detalles. Los goles fueron detalles, debemos ver qué hicimos mal y arreglarlo para el otro partido, que será todavía más importante”, aseguró Jeison Fuentealba, quien fue parte clave del plantel de Universidad de Concepción que alzó el título en la Primera B 2025.

Jeison Fuentealba festeja un gol ante Copiapó en la Primera B 2025. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Jeison Fuentealba habla del partido especial ante U de Chile para la banda azul del Campanil

La ausencia del DT ante U de Chile fue tema para Jeison Fuentealba, de lo más destacado que ofreció el Campanil en el césped del Estadio Nacional. “Es un poco raro, pero el cuerpo técnico es muy cercano. Al final, no sé si suene bien, pero no se siente mucho por la cercanía de sus ayudantes”, reconoció con total sinceridad.

“Fue una semana muy buena y pudimos reflejarlo bien en la cancha. Nos estaban costando los arranques y por lo menos hoy se nos vio distinto. El equipo hizo las cosas bien”, le explicó al periodista Marcelo Díaz al borde de la cancha, donde habló del duelo especial para varios de sus compañeros.

Hubo más de alguno que tenía el corazón conmovido la tarde de este 9 de marzo de 2026. “Fue bonito. Para todos creo yo, el Basti (Ubal), el Reta (David Retamal), hasta el mismo Rocky (Osvaldo González). Para todos fue especial, es un partido hermoso por la hinchada, me identifico con el club. Bonito por ese lado”, reconoció Fuentealba, un hincha reconocido del Bulla.

Osvaldo González vivió un momento especial ante el Bulla. (Andres Pina/Photosport).

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile tiene 7 puntos y está peligrosamente cerca de la parte baja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 al cabo de 6 fechas.

