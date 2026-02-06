Pronósticos Sevilla vs Girona: tres puntos de oro para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

RedGol te brinda los pronósticos deportivos destacados para apostar en Sevilla vs Girona por la fecha 23 de la liga española.

Este sábado a las 14:30 horas, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo será local en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante Girona, en el marco de la fecha 23 de LaLiga. El encuentro es clave en la lucha por alejarse de la zona de descenso: el conjunto sevillano suma 24 puntos, dos más que Rayo Vallecano, que hoy se encuentra en puestos de pérdida de categoría, mientras que los gerundenses acumulan 25 unidades.

La buena noticia es que, tras superar sus respectivas lesiones, ambos chilenos ya están en buenas condiciones. En el duelo más reciente, el Niño Maravilla volvió a tener acción luego de perderse dos compromisos, mientras que el lateral izquierdo completó el encuentro portando la cinta de capitán.

En la previa de este partido, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Sevilla vs Girona

Rango de goles: 2-3 2.00 Tiros de esquina de Sevilla: Más de 4.5 + Tiros de esquina de Girona: Menos de 6.5 1.80 Anotará o conseguirá una asistencia: Neal Maupay 2.50

Comparar aspectos como la interfaz, los mercados disponibles y las promociones vigentes resulta clave antes de tomar una decisión. En ese sentido, conocer las diferencias entre Betano y bet365 permite adaptar la estrategia de apuesta según el tipo de pronóstico que se quiera respaldar.

Las estadísticas de goles previas de Sevilla y Girona

En tres de las últimas cinco presentaciones de Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se registraron entre dos y tres goles.

Asimismo, en siete de los últimos ocho compromisos de Girona como visitante, considerando sus partidos de liga y copa, se marcaron dos o tres tantos.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

El factor local impulsa a Sevilla en el mercado de saques de esquina

El cuadro sevillano buscará imponer condiciones en su estadio, algo que podría verse reflejado en la cantidad de saques de esquina. De hecho, en nueve de sus 11 partidos como local, ejecutó cinco córners o más.

En contraste, los gerundenses no alcanzaron los siete tiros de esquina a favor en ninguna de sus salidas fuera de casa en el torneo.

Tiros de esquina de Sevilla: Más de 4.5 + Tiros de esquina de Girona: Menos de 6.5 – 1.80 en bet365

La nueva compañía de Alexis: Neal Maupay

Neal Maupay debutó en Sevilla marcando el único gol en la derrota por 4-1 ante Mallorca. Tras su paso por Marsella, donde anotó cinco goles y entregó cuatro asistencias en 27 apariciones, el delantero francés será una de las compañías de Alexis Sánchez en la ofensiva, aportando experiencia y capacidad goleadora.

Anotará o conseguirá una asistencia: Neal Maupay – 2.50 en bet365

Cuotas en Sevilla vs Girona

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Sevilla vs Girona: últimos partidos