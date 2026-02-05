Universidad de Chile ha vivido días agitados y al parecer esto no terminará. Desde Palestinodecidieron no aceptar a hinchas azules para duelo entre ambos en la siguiente fecha del fútbol chileno.

El Romántico Viajero ha hecho más noticia fuera que dentro de la cancha en el inicio de la temporada 2026. Primero, protagonizó graves incidentes ante Audax Italiano y luego, la Delegación Presidencia no permitió que se juegue con público el duelo ante Huachipato en Talcahuano.

La postura de Palestino

Los problemas internos que viene arrastrando Universidad de Chile, en el conflicto entre sus hinchas y la dirigencia, han repercutido incluso en condición de visita. El duelo ante los Acereros iba a tener solo hinchas locales, pero sumado al Estado de Catástrofe en la Región del Biobío, ahora ni eso habrá.

Cuando todavía ni se disputa la segunda fecha, al Romántico Viajero ya lo atacan los problemas de la tercera jornada. Resulta que en ella, la U tendrá que jugar como forastero ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna el próximo viernes 13 de febrero. A solo unos pasos del CDA.

Claro que en este partido ante el Tino-Tino, los hinchas de Universidad de Chile vuelven a sufrir. Según la información de Emisora Bullanguera, el club local no autorizará la presencia de seguidores del Bulla, por lo que otra vez se quedarán sin ver a su equipo, al igual que con Huachipato.

El Romántico Viajero y el comportamiento de sus hinchas está generando serios inconvenientes en el inicio de este 2026. Ya habían sido sancionados más de tres mil seguidores con no asistir al duelo con Audax Italiano, por incidentes ocasionados ante Coquimbo en 2025.

Habrá que esperar que en los siguientes días Palestino ratifique su decisión de no aceptar a azules. Por mientras, Universidad de Chile espera la correspondiente sanción de parte de la ANFP luego de los hechos de violencia registrados ante los Itálicos en el Estadio Nacional. No lo pasan bien.