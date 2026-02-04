Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo responde al Sifup por fuerte denuncia: “Nos parece que es un mal camino”

Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, habló en nombre del club tras la denuncia del Sifup por los tres jugadores cortados en el Cacique.

Por Patricio Echagüe

El Cacique inició con polémica este año por supuestamente marginar jugadores.
Colo Colo inició de manera oficial este año con una fuerte denuncia en su contra desde el Sifup. El sindicato de futbolistas apuntó a los albos por una supuesta vulneración de derechos laborales a un grupo de jugadores.

Estos son Bastián Silva, Bryan Soto y Dylan Portilla, quienes estaban apartados del plantel profesional al no se considerados por Fernando Ortiz tras volver al club de sus respectivos préstamos.

Recordamos que no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad”, señaló el Sifup en sus redes sociales.

La respuesta de Colo Colo al Sifup

Pues bien, esta denuncia obtuvo la respuesta directa desde el Cacique. Fue Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, el portavoz de los albos en esta pasada, asegurando que estos jugadores han tenido las mejores condiciones para no perder ritmo de competencia.

Daniel Morón respondió desde Colo Colo a la denuncia del Sifup. | Foto: Photosport.

“Nosotros hemos mantenido durante todo este tiempo a los jugadores en nuestro recinto. Creemos que les hemos dado las mejores condiciones a todos ellos”, declaró el ex portero.

En ese sentido, el campeón de la Libertadores 1991 también aseguró que “sabemos que hay una denuncia, pero al ser anónima, no sabemos de donde viene. Lo peor de todo es que sale a la luz pública, entonces me parece que es un mal camino”.

Cabe recordar que tanto Bastián Silva, Bryan Soto y Dylan Portilla ya volvieron a entrenar de manera normal en el Cacique, justamente para evitar esta denuncia que al final sí se materializó desde el Sifup.

