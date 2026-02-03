Colo Colo es una bolsa de gatos y la bola de nieve sigue creciendo. Al mal debut, el cuestionamiento a Fernando Ortiz y la falta de refuerzos de calidad, ahora se suma un problema gratis que se echaron encima en la institución.

Resulta que Bryan Soto y Dylan Portilla, que volvieron de sus préstamos el año pasado pero no son considerados por el Tano para el primer equipo, entrenaron de manera diferenciada en los albos.

Un hecho que alertó al Sifup, que esta jornada hizo en sus redes sociales una acusación contra el Cacique por este acontecimiento.

“Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional”, fue lo primero que señalaron.

Fernando Ortiz metió en un lío a Colo Colo

Colo Colo excluye jugadores de los entrenamientos

Agregaron luego que que “recordamos que no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad”.

“Exigimos que se ponga fin inmediato a esta mala práctica, la cual ya fue informada a la Dirección del Trabajo”, complementan en la información.

Un asunto que seguramente la dirección técnica que encabeza Ortiz deberá resolver a la brevedad para evitar malos ratos gratuitos.

