Colo Colo

Sifup se lanza contra Colo Colo: “Denunciamos que continúa vulnerando derechos laborales”

En el Sindicato de Futblistas están muy atentos a malas prácticas que el cuerpo técnico de Fernando Ortiz tiene en los entrenamientos.

Por Felipe Escobillana

Colo Colo fue emplazado por el Sifup
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo fue emplazado por el Sifup

Colo Colo es una bolsa de gatos y la bola de nieve sigue creciendo. Al mal debut, el cuestionamiento a Fernando Ortiz y la falta de refuerzos de calidad, ahora se suma un problema gratis que se echaron encima en la institución.

Resulta que Bryan Soto y Dylan Portilla, que volvieron de sus préstamos el año pasado pero no son considerados por el Tano para el primer equipo, entrenaron de manera diferenciada en los albos.

Un hecho que alertó al Sifup, que esta jornada hizo en sus redes sociales una acusación contra el Cacique por este acontecimiento.

“Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional”, fue lo primero que señalaron.

Colo Colo excluye jugadores de los entrenamientos

Agregaron luego que que “recordamos que no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad”.

“Exigimos que se ponga fin inmediato a esta mala práctica, la cual ya fue informada a la Dirección del Trabajo”, complementan en la información.

Un asunto que seguramente la dirección técnica que encabeza Ortiz deberá resolver a la brevedad para evitar malos ratos gratuitos.

