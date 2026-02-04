Jerall Astudillo empieza a escribir su nombre en las divisiones menores de Colo Colo. El joven delantero, que recientemente fue citado al primer equipo en el duelo ante Deportes Limache, aunque no sumó minutos, ahora destacó con un golazo frente a Universidad de Chile en la categoría sub 18.

El tanto llegó en el estreno del Torneo de Verano 2026, disputado en el Centro Deportivo Azul, donde albos y azules igualaron 1-1 en un clásico juvenil que tuvo alta intensidad desde el arranque. Allí, Astudillo apareció con una definición de gran factura para adelantar al Cacique.

Su anotación no solo permitió abrir la cuenta, sino que también confirmó el buen momento del atacante. Este comienza a ganar protagonismo dentro de la proyección alba y a acercarse lentamente al radar del plantel profesional.

La U logró reaccionar y encontró la igualdad antes del final, sellando un empate que dejó sensaciones positivas en ambos cuadros. Sin embargo, con el nombre de Astudillo destacando por encima del resultado.

Proyecto que asoma en Macul

La reciente citación al primer equipo ya había encendido las expectativas en torno al delantero. Aunque no debutó, su presencia en la convocatoria mostró que el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución y lo considera una alternativa a futuro.

En las inferiores, en tanto, el atacante responde con actuaciones decisivas y goles importantes. El gol que convirtió en el clásico juvenil ante los azules es un escenario siempre especial para cualquier jugador formado en casa.

Así, Jerall Astudillo comienza a perfilarse como uno de los nombres a seguir en Colo Colo, combinando proyección, confianza del club y rendimientos que invitan a pensar que su salto definitivo al profesionalismo podría no estar tan lejos.