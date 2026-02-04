Víctor Dávila volvió a aparecer en un momento clave y recordó por qué fue uno de los nombres que rondó el mercado de Colo Colo. El delantero chileno marcó en la victoria 2-1 del América sobre Olimpia de Honduras, por la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El tanto del atacante llegó justo cuando el cuadro hondureño parecía dominar el trámite. Tras un tiro de esquina, Dávila definió con un zurdazo desde el centro del área para abrir la cuenta a los 47 minutos. Logrando así golpear en un momento psicológico del encuentro.

ver también ¿Sería DT de Colo Colo? Gustavo Álvarez rompe el silencio ante los rumores

Olimpia reaccionó rápidamente y alcanzó la igualdad con un remate de Jorge Álvarez desde fuera del área. Sin embargo, el América no bajó la intensidad y terminó quedándose con la victoria gracias a un gol de Ramón Juárez en los minutos finales.

Con este resultado, el conjunto mexicano sacó ventaja en la serie y llegará con la primera opción al duelo de vuelta, que se disputará el 11 de febrero en territorio azteca.

Tweet placeholder

El refuerzo que no llegó a Macul

El buen presente de Dávila inevitablemente reabre la discusión en Colo Colo. El delantero fue seguido como alternativa ofensiva, pero su elevado precio terminó alejando cualquier posibilidad concreta de fichaje, dejando al club sin un nombre que hoy demuestra vigencia internacional.

Publicidad

Publicidad

ver también La enorme lista de jugadores que salieron a préstamo en Colo Colo

Mientras el América disfruta su aporte goleador en un torneo continental, en Macul queda la sensación de una oportunidad perdida. El chileno no solo responde con anotaciones, sino que además asume protagonismo en partidos decisivos, algo siempre valorado en el mercado albo.

Así, cada celebración de Dávila en México vuelve a instalar la pregunta: qué habría pasado si Colo Colo lograba concretar su llegada. Por ahora, la respuesta la escribe el propio delantero dentro de la cancha, con goles que refuerzan la idea de que era una apuesta que podía marcar diferencias.