Celebra Boca: ponen fecha para el regreso de Carlos Palacios a las canchas

Van tres fechas desde el inicio del fútbol argentino y los hinchas de Boca Juniors se preguntan qué pasa con Carlos Palacios. El chileno todavía no suma minutos en la temporada 2026.

La Joya no ha estado en la citación de los partidos contra Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys. Es una ausencia larga, porque, de hecho, tampoco estuvo presente en los amistosos de pretemporada, donde el Xeneize enfrentó a Olimpia y Millonarios.

¿Cuál es la situación de Carlos Palacios? A inicios de este año, Boca informó que el ex Colo Colo lamentaba una sinovitis en su rodilla derecha, una lesión que ya lo había tenido complicado durante la campaña pasada.

¿Y cuándo puede volver? El sitio Crónica entregó las buenas noticias: en los últimos entrenamientos, la Joya ha estado haciendo trabajos con pelota y ya se encuentra en la parte final de su recuperación, por lo que pronto podrá aparecer nuevamente en la citación del Xeneize.

Carlos Palacios está en la última etapa de su recuperación | Getty Images

Se acerca el regreso de Carlos Palacios a las canchas

Eso sí, aún queda un poco más por esperar. Carlos Palacios no estará en el partido contra Vélez de este domingo 8 de febrero. Tampoco en el duelo frente a Platense el siguiente domingo 15.

Si todo sale bien, el chileno podría volver ser citado para la última parte de febrero. Esto podría ser el duelo contra Racing el viernes 20 o contra Gimnasia Chivilcoy el martes 24, esto último por la Copa Argentina.