Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Celebra Boca: ponen fecha para el regreso de Carlos Palacios a las canchas

Carlos Palacios sigue alejado de las canchas por una lesión. Sin embargo, ya hay fecha para su regreso a la competencia con Boca Juniors.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Carlos Palacios se acerca a su regreso a las canchas
© Getty ImagesCarlos Palacios se acerca a su regreso a las canchas

Van tres fechas desde el inicio del fútbol argentino y los hinchas de Boca Juniors se preguntan qué pasa con Carlos Palacios. El chileno todavía no suma minutos en la temporada 2026.

La Joya no ha estado en la citación de los partidos contra Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys. Es una ausencia larga, porque, de hecho, tampoco estuvo presente en los amistosos de pretemporada, donde el Xeneize enfrentó a Olimpia y Millonarios.

¿Cuál es la situación de Carlos Palacios? A inicios de este año, Boca informó que el ex Colo Colo lamentaba una sinovitis en su rodilla derecha, una lesión que ya lo había tenido complicado durante la campaña pasada.

¿Y cuándo puede volver? El sitio Crónica entregó las buenas noticias: en los últimos entrenamientos, la Joya ha estado haciendo trabajos con pelota y ya se encuentra en la parte final de su recuperación, por lo que pronto podrá aparecer nuevamente en la citación del Xeneize.

Carlos Palacios está en la última etapa de su recuperación | Getty Images

Carlos Palacios está en la última etapa de su recuperación | Getty Images

Se acerca el regreso de Carlos Palacios a las canchas

Eso sí, aún queda un poco más por esperar. Carlos Palacios no estará en el partido contra Vélez de este domingo 8 de febrero. Tampoco en el duelo frente a Platense el siguiente domingo 15.

Publicidad

Si todo sale bien, el chileno podría volver ser citado para la última parte de febrero. Esto podría ser el duelo contra Racing el viernes 20 o contra Gimnasia Chivilcoy el martes 24, esto último por la Copa Argentina.

Lee también
El mensaje de Palacios en medio de incertidumbre en Boca: "Mejorando"
Internacional

El mensaje de Palacios en medio de incertidumbre en Boca: "Mejorando"

“No los quieren ver”: Periodista explota contra los chilenos en Boca Juniors
Internacional

“No los quieren ver”: Periodista explota contra los chilenos en Boca Juniors

Fichaje estrella de Boca podría dejar sentado a Palacios
Chile

Fichaje estrella de Boca podría dejar sentado a Palacios

La Roja cae en el Sudamericano Femenino Sub 20: Así queda la tabla
Selección Chilena

La Roja cae en el Sudamericano Femenino Sub 20: Así queda la tabla

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo