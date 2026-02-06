Una vez más somos testigos de un nuevo y vergonzoso capítulo en la historia del fútbol chileno. Como ha sido la costumbre en los últimos tiempos, donde no se definen títulos ni ascensos en cancha, sino que en el Tribunal de Disciplina, la Segunda División vuelve a ser protagonista.

Durante la presente jornada, actuó la Segunda Sala del ente jurídico de la ANFP para responder a las apelaciones que realizaron dos clubes de esta categoría, como Deportes Melipilla y San Antonio Unido, en cuanto a resta de puntos y pérdida de categoría.

Luego de revisar los antecedentes, además del fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, la instancia tomó una decisión definitiva e inapelable con ambas instituciones, donde una de ellas seguirá el 2026 en Segunda División, y la otra cae al amateurismo.

Segunda División define descensos “por secretaría”

El primer caso que se evaluó fue el de Melipilla, que descendió por incumplimiento de las obligaciones mensuales en el mes de octubre, según denunció la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP. Para el ente jurídico, el club “cumplió con su deber de reporte dentro de los primeros quince días del mes de noviembre“.

“La normativa vigente, el estándar exigible en sede deportiva se centraba en la entrega oportuna de la información y los comprobantes de pago, dentro del plazo reglamentario de 15 días corridos, y no en la fecha exacta del pago conforme a la legislación previsional general”, puntualizó el Tribunal.

Si bien se decidió la permanencia de Melipilla en Segunda División para el 2026, la situación fue diferente con San Antonio, quien cae al amateurismo, y el argumento legal es que se acreditó el pago fuera de plazo de la remuneración del jugador Mauricio Sepúlveda.

“San Antonio reconoce que el salario correspondiente a octubre de 2025 fue pagado el 29 de noviembre, fuera del plazo que se estipuló contractualmente”, indica la Segunda Sala del Tribunal en el fallo que mantendrá finalmente a 14 equipos en esta categoría.

¿Cuándo comienza la temporada 2026?

Desde la ANFP no existe información respecto de la fecha exacta en la que arranque la Segunda División Profesional, pero si tomamos como referencia lo que ocurrió en 2025, debiese arrancar entre el 1 y 7 de marzo del presente año.

