La Segunda División Profesional dio un paso clave para ordenar su funcionamiento de cara a la temporada 2026. Todo esto tras unas temporadas críticas para varios clubes de la tercera categoría del fútbol profesional chileno y que, según sus propias palabras, los tenía al borde de la desaparición.

En una sesión realizada el pasado jueves 8 de enero, los clubes de la categoría alcanzaron un acuerdo unánime con la ANFP para modificar las bases del campeonato, entre ellos, la exigencia de un plantel profesional mínimo.

ver también Calendario Liga Chilena 2026: Así quedaron los partidos fecha por fecha de la Liga de Primera

Así es, porque según informa La Tercera, a partir de 2026, cada club deberá contar con al menos 12 jugadores profesionales contratados , condición que deberá cumplirse, como plazo máximo, el 1 de marzo de 2026, fecha en la que los futbolistas deberán estar habilitados para competir.

Otro de los puntos en los que se llegó a acuerdo y donde mayor relevancia había era en materia financiera, donde se estableció un límite salarial mensual para los planteles. El tope fue fijado en 23 millones de pesos brutos , con el objetivo de controlar los gastos y evitar desequilibrios presupuestarios dentro de la categoría.

Adicionalmente, se acordó con respecto a las garantías exigidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y económicas. Para el campeonato 2026, la garantía corresponderá al equivalente a un mes de remuneraciones brutas del plantel profesional, incluyendo como alternativa válida la póliza de seguro, la cual deberá ajustarse a la normativa vigente del fútbol profesional.

Se mantienen las dos ruedas en la Segunda División:

En lo deportivo, la competencia no sufrirá modificaciones y mantendrá un formato de dos ruedas de todos contra todos. Adicionalmente, quedó definida la fecha de inicio del torneo para el último fin de semana de marzo , otorgando a los clubes mayor margen para completar los procesos administrativos.

Publicidad

Publicidad

Este acuerdo y los nuevos cambios buscan darle orden a una categoría que en los últimos años lo ha pasado mal, enfrentado serias dificultades estructurales, económicas y duras sanciones por incumplimiento.