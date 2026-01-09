Es tendencia:
Calendario Liga de Primera

Calendario Liga Chilena 2026: Así quedaron los partidos fecha por fecha de la Liga de Primera

Conoce la programación del Campeonato Nacional 2026 en el fútbol chileno, fecha por fecha, equipos participantes y mucho más.

Por Franco Abatte

Conoce el calendario de la Liga de Primera 2026.
Conoce el calendario de la Liga de Primera 2026.

¡Es oficial! La ANFP confirmó la programación de las 30 fechas de la Liga de Primera para la temporada 2026, certamen que se extenderá por once meses, iniciando el fin de semana del 1 de febrero con la fecha 1 y extendiéndose hasta el 6 de diciembre con la jornada 30.

Coquimbo Unido saltará a defender su ‘tesoro’ frente a los grandes Colo Colo, Universidad de Chile y Católica, siempre candidatos, además de algunas sorpresas. En esta edición de la Liga de Primera regresan además Universidad de Concepción y Deportes Concepción, recién ascendidos a Primera, ocupando los lugares de los descendidos Deportes Iquique y Unión Española. Conoce todos los detalles, a continuación.

ver también

Calendario Liga Chilena 2026

Fecha 1 – 1 de febrero:

  • Deportes Limache vs. Colo Colo
  • Deportes La Serena vs. Universidad Católica
  • Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido
  • Everton vs. Unión La Calera
  • Universidad de Chile vs. Audax Italiano
  • Deportes Concepción vs. O’Higgins
  • Palestino vs. Ñublense
  • Cobresal vs. Huachipato

Fecha 2 – 8 de febrero:

  • Huachipato vs. Universidad de Chile
  • Unión La Calera vs. Cobresal
  • O’Higgins vs. Deportes La Serena
  • Colo Colo vs. Everton
  • Ñublense vs. Deportes Limache
  • Coquimbo Unido vs. Palestino
  • Universidad Católica vs. Deportes Concepción
  • Audax Italiano vs. Universidad de Concepción

Fecha 3 – 15 de febrero:

  • Palestino vs. Universidad de Chile
  • Cobresal vs. Universidad Católica
  • Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido
  • Colo Colo vs. Unión La Calera
  • Ñublense vs. Audax Italiano
  • Deportes Limache vs. O’Higgins
  • Everton vs. Huachipato
  • Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción

Fecha 4 – 22 de febrero:

  • O’Higgins vs. Colo Colo
  • Deportes Concepción vs. Cobresal
  • Universidad Católica vs. Coquimbo Unido
  • Audax Italiano vs. Everton
  • Universidad de Chile vs. Deportes Limache
  • Huachipato vs. Palestino
  • Unión La Calera vs. Ñublense
  • Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción
Fecha 5 – 1 de marzo:

  • Colo Colo vs. Universidad de Chile
  • Ñublense vs. Universidad Católica
  • Cobresal vs. Deportes La Serena
  • Universidad de Concepción vs. Everton
  • Unión La Calera vs. Audax Italiano
  • Palestino vs. O’Higgins
  • Deportes Limache vs. Huachipato
  • Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción

Fecha 6 – 8 de marzo:

  • Audax Italiano vs. Colo Colo
  • O’Higgins vs. Universidad Católica
  • Palestino vs. Cobresal
  • Huachipato vs. Coquimbo Unido
  • Deportes La Serena vs. Unión La Calera
  • Everton vs. Deportes Limache
  • Deportes Concepción vs. Ñublense
  • Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción

Fecha 7 – 15 de marzo:

  • Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile
  • Ñublense vs. Deportes La Serena
  • Universidad Católica vs. Everton
  • Cobresal vs. Deportes Limache
  • Universidad de Concepción vs. Palestino
  • Unión La Calera vs. O’Higgins
  • Colo Colo vs. Huachipato
  • Audax Italiano vs. Deportes Concepción
Fecha 8 – 5 de abril:

  • Deportes Concepción vs. Colo Colo
  • Coquimbo Unido vs. Cobresal
  • Universidad de Chile vs. Deportes La Serena
  • Deportes Limache vs. Unión La Calera
  • O’Higgins vs. Audax Italiano
  • Universidad Católica vs. Palestino
  • Everton vs. Ñublense
  • Huachipato vs. Universidad de Concepción

Fecha 9 – 12 de abril:

  • Ñublense vs. Universidad de Chile
  • Audax Italiano vs. Universidad Católica
  • Universidad de Concepción vs. Cobresal
  • Colo Colo vs. Coquimbo Unido
  • Deportes La Serena vs. Everton
  • Palestino vs. Deportes Limache
  • O’Higgins vs. Huachipato
  • Unión La Calera vs. Deportes Concepción

Fecha 10 – 19 de abril:

  • Everton vs. Universidad de Chile
  • Deportes Concepción vs. Deportes La Serena
  • Universidad Católica vs. Unión La Calera
  • Huachipato vs. Audax Italiano
  • Colo Colo vs. Palestino
  • Cobresal vs. O’Higgins
  • Coquimbo Unido vs. Ñublense
  • Deportes Limache vs. Universidad de Concepción
Fecha 11 – 26 de abril:

  • Universidad de Concepción vs. Colo Colo
  • Universidad de Chile vs. Universidad Católica
  • Everton vs. Cobresal
  • Unión La Calera vs. Coquimbo Unido
  • Audax Italiano vs. Deportes Limache
  • Ñublense vs. O’Higgins
  • Deportes La Serena vs. Huachipato
  • Palestino vs. Deportes Concepción

Fecha 12 – 17 de mayo:

  • Cobresal vs. Universidad de Chile
  • Deportes Limache vs. Universidad Católica
  • Palestino vs. Deportes La Serena
  • Huachipato vs. Unión La Calera
  • Deportes Concepción vs. Everton
  • Coquimbo Unido vs. Audax Italiano
  • Colo Colo vs. Ñublense
  • O’Higgins vs. Universidad de Concepción

Fecha 13 – 24 de mayo:

  • Universidad Católica vs. Colo Colo
  • Audax Italiano vs. Cobresal
  • Everton vs. Coquimbo Unido
  • Deportes La Serena vs. Deportes Limache
  • Unión La Calera vs. Palestino
  • Universidad de Chile vs. O’Higgins
  • Deportes Concepción vs. Huachipato
  • Ñublense vs. Universidad de Concepción
Fecha 14 – 31 de mayo:

  • Deportes La Serena vs. Colo Colo
  • Huachipato vs. Universidad Católica
  • Deportes Limache vs. Coquimbo Unido
  • Universidad de Concepción vs. Unión La Calera
  • O’Higgins vs. Everton
  • Palestino vs. Audax Italiano
  • Cobresal vs. Ñublense
  • Universidad de Chile vs. Deportes Concepción

Fecha 15 – 14 de junio:

  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile
  • Colo Colo vs. Cobresal
  • Audax Italiano vs. Deportes La Serena
  • Deportes Concepción vs. Deportes Limache
  • Everton vs. Palestino
  • Coquimbo Unido vs. O’Higgins
  • Ñublense vs. Huachipato
  • Universidad Católica vs. Universidad de Concepción

Fecha 16 – 26 de julio:

  • Colo Colo vs. Deportes Limache
  • Universidad Católica vs. Deportes La Serena
  • Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción
  • Unión La Calera vs. Everton
  • Audax Italiano vs. Universidad de Chile
  • O’Higgins vs. Deportes Concepción
  • Ñublense vs. Palestino
  • Huachipato vs. Cobresal
Fecha 17 – 2 de agosto:

  • Universidad de Chile vs. Huachipato
  • Cobresal vs. Unión La Calera
  • Deportes La Serena vs. O’Higgins
  • Everton vs. Colo Colo
  • Deportes Limache vs. Ñublense
  • Palestino vs. Coquimbo Unido
  • Deportes Concepción vs. Universidad Católica
  • Universidad de Concepción vs. Audax Italiano

Fecha 18 – 9 de agosto:

  • Universidad de Chile vs. Palestino
  • Universidad Católica vs. Cobresal
  • Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena
  • Unión La Calera vs. Colo Colo
  • Audax Italiano vs. Ñublense
  • O’Higgins vs. Deportes Limache
  • Huachipato vs. Everton
  • Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción

Fecha 19 – 16 de agosto:

  • Colo Colo vs. O’Higgins
  • Cobresal vs. Deportes Concepción
  • Coquimbo Unido vs. Universidad Católica
  • Everton vs. Audax Italiano
  • Deportes Limache vs. Universidad de Chile
  • Palestino vs. Huachipato
  • Ñublense vs. Unión La Calera
  • Universidad de Concepción vs. Deportes La Serena
Fecha 20 – 23 de agosto:

  • Universidad de Chile vs. Colo Colo
  • Universidad Católica vs. Ñublense
  • Deportes La Serena vs. Cobresal
  • Everton vs. Universidad de Concepción
  • Audax Italiano vs. Unión La Calera
  • O’Higgins vs. Palestino
  • Huachipato vs. Deportes Limache
  • Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido

Fecha 21 – 30 de agosto:

  • Colo Colo vs. Audax Italiano
  • Universidad Católica vs. O’Higgins
  • Cobresal vs. Palestino
  • Coquimbo Unido vs. Huachipato
  • Unión La Calera vs. Deportes La Serena
  • Deportes Limache vs. Everton
  • Ñublense vs. Deportes Concepción
  • Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile

Fecha 22 – 6 de septiembre:

  • Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido
  • Deportes La Serena vs. Ñublense
  • Everton vs. Universidad Católica
  • Deportes Limache vs. Cobresal
  • Palestino vs. Universidad de Concepción
  • O’Higgins vs. Unión La Calera
  • Huachipato vs. Colo Colo
  • Deportes Concepción vs. Audax Italiano
Fecha 23 – 13 de septiembre:

  • Colo Colo vs. Deportes Concepción
  • Cobresal vs. Coquimbo Unido
  • Deportes La Serena vs. Universidad de Chile
  • Unión La Calera vs. Deportes Limache
  • Audax Italiano vs. O’Higgins
  • Palestino vs. Universidad Católica
  • Ñublense vs. Everton
  • Universidad de Concepción vs. Huachipato

Fecha 24 – 11 de octubre:

  • Universidad de Chile vs. Ñublense
  • Universidad Católica vs. Audax Italiano
  • Cobresal vs. Universidad de Concepción
  • Coquimbo Unido vs. Colo-Colo
  • Everton vs. Deportes La Serena
  • Deportes Limache vs. Palestino
  • Huachipato vs. O’Higgins
  • Deportes Concepción vs. Unión La Calera

Fecha 25 – 25 de octubre:

  • Universidad de Chile vs. Everton
  • Deportes La Serena vs. Deportes Concepción
  • Unión La Calera vs. Universidad Católica
  • Audax Italiano vs. Huachipato
  • Palestino vs. Colo-Colo
  • O’Higgins vs. Cobresal
  • Ñublense vs. Coquimbo Unido
  • Universidad de Concepción vs. Deportes Limache
Fecha 26 – 1 de noviembre:

  • Colo-Colo vs. Universidad de Concepción
  • Universidad Católica vs. Universidad de Chile
  • Cobresal vs. Everton
  • Coquimbo Unido vs. Unión La Calera
  • Deportes Limache vs. Audax Italiano
  • O’Higgins vs. Ñublense
  • Huachipato vs. Deportes La Serena
  • Deportes Concepción vs. Palestino

Fecha 27 – 8 de noviembre:

  • Universidad de Chile vs. Cobresal
  • Universidad Católica vs. Deportes Limache
  • Deportes La Serena vs. Palestino
  • Unión La Calera vs. Huachipato
  • Everton vs. Deportes Concepción
  • Audax Italiano vs. Coquimbo Unido
  • Ñublense vs. Colo-Colo
  • Universidad de Concepción vs. O’Higgins

Fecha 28 – 22 de noviembre:

  • Colo-Colo vs. Universidad Católica
  • Cobresal vs. Audax Italiano
  • Coquimbo Unido vs. Everton
  • Deportes Limache vs. Deportes La Serena
  • Palestino vs. Unión La Calera
  • O’Higgins vs. Universidad de Chile
  • Huachipato vs. Deportes Concepción
  • Universidad de Concepción vs. Ñublense
Fecha 29 – 29 de noviembre:

  • Colo-Colo vs. Deportes La Serena
  • Universidad Católica vs. Huachipato
  • Coquimbo Unido vs. Deportes Limache
  • Unión La Calera vs. Universidad de Concepción
  • Everton vs. O’Higgins
  • Audax Italiano vs. Palestino
  • Ñublense vs. Cobresal
  • Deportes Concepción vs. Universidad de Chile

Fecha 30 – 6 de diciembre:

  • Universidad de Chile vs. Unión La Calera
  • Cobresal vs. Colo-Colo
  • Deportes La Serena vs. Audax Italiano
  • Deportes Limache vs. Deportes Concepción
  • Palestino vs. Everton
  • O’Higgins vs. Coquimbo Unido
  • Huachipato vs. Ñublense
  • Universidad de Concepción vs. Universidad Católica
