¡Es oficial! La ANFP confirmó la programación de las 30 fechas de la Liga de Primera para la temporada 2026, certamen que se extenderá por once meses, iniciando el fin de semana del 1 de febrero con la fecha 1 y extendiéndose hasta el 6 de diciembre con la jornada 30.
Coquimbo Unido saltará a defender su ‘tesoro’ frente a los grandes Colo Colo, Universidad de Chile y Católica, siempre candidatos, además de algunas sorpresas. En esta edición de la Liga de Primera regresan además Universidad de Concepción y Deportes Concepción, recién ascendidos a Primera, ocupando los lugares de los descendidos Deportes Iquique y Unión Española. Conoce todos los detalles, a continuación.
Calendario Liga Chilena 2026
Fecha 1 – 1 de febrero:
- Deportes Limache vs. Colo Colo
- Deportes La Serena vs. Universidad Católica
- Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido
- Everton vs. Unión La Calera
- Universidad de Chile vs. Audax Italiano
- Deportes Concepción vs. O’Higgins
- Palestino vs. Ñublense
- Cobresal vs. Huachipato
Fecha 2 – 8 de febrero:
- Huachipato vs. Universidad de Chile
- Unión La Calera vs. Cobresal
- O’Higgins vs. Deportes La Serena
- Colo Colo vs. Everton
- Ñublense vs. Deportes Limache
- Coquimbo Unido vs. Palestino
- Universidad Católica vs. Deportes Concepción
- Audax Italiano vs. Universidad de Concepción
Fecha 3 – 15 de febrero:
- Palestino vs. Universidad de Chile
- Cobresal vs. Universidad Católica
- Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido
- Colo Colo vs. Unión La Calera
- Ñublense vs. Audax Italiano
- Deportes Limache vs. O’Higgins
- Everton vs. Huachipato
- Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción
Fecha 4 – 22 de febrero:
- O’Higgins vs. Colo Colo
- Deportes Concepción vs. Cobresal
- Universidad Católica vs. Coquimbo Unido
- Audax Italiano vs. Everton
- Universidad de Chile vs. Deportes Limache
- Huachipato vs. Palestino
- Unión La Calera vs. Ñublense
- Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción
Fecha 5 – 1 de marzo:
- Colo Colo vs. Universidad de Chile
- Ñublense vs. Universidad Católica
- Cobresal vs. Deportes La Serena
- Universidad de Concepción vs. Everton
- Unión La Calera vs. Audax Italiano
- Palestino vs. O’Higgins
- Deportes Limache vs. Huachipato
- Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción
Fecha 6 – 8 de marzo:
- Audax Italiano vs. Colo Colo
- O’Higgins vs. Universidad Católica
- Palestino vs. Cobresal
- Huachipato vs. Coquimbo Unido
- Deportes La Serena vs. Unión La Calera
- Everton vs. Deportes Limache
- Deportes Concepción vs. Ñublense
- Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción
Fecha 7 – 15 de marzo:
- Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile
- Ñublense vs. Deportes La Serena
- Universidad Católica vs. Everton
- Cobresal vs. Deportes Limache
- Universidad de Concepción vs. Palestino
- Unión La Calera vs. O’Higgins
- Colo Colo vs. Huachipato
- Audax Italiano vs. Deportes Concepción
Fecha 8 – 5 de abril:
- Deportes Concepción vs. Colo Colo
- Coquimbo Unido vs. Cobresal
- Universidad de Chile vs. Deportes La Serena
- Deportes Limache vs. Unión La Calera
- O’Higgins vs. Audax Italiano
- Universidad Católica vs. Palestino
- Everton vs. Ñublense
- Huachipato vs. Universidad de Concepción
Fecha 9 – 12 de abril:
- Ñublense vs. Universidad de Chile
- Audax Italiano vs. Universidad Católica
- Universidad de Concepción vs. Cobresal
- Colo Colo vs. Coquimbo Unido
- Deportes La Serena vs. Everton
- Palestino vs. Deportes Limache
- O’Higgins vs. Huachipato
- Unión La Calera vs. Deportes Concepción
Fecha 10 – 19 de abril:
- Everton vs. Universidad de Chile
- Deportes Concepción vs. Deportes La Serena
- Universidad Católica vs. Unión La Calera
- Huachipato vs. Audax Italiano
- Colo Colo vs. Palestino
- Cobresal vs. O’Higgins
- Coquimbo Unido vs. Ñublense
- Deportes Limache vs. Universidad de Concepción
Fecha 11 – 26 de abril:
- Universidad de Concepción vs. Colo Colo
- Universidad de Chile vs. Universidad Católica
- Everton vs. Cobresal
- Unión La Calera vs. Coquimbo Unido
- Audax Italiano vs. Deportes Limache
- Ñublense vs. O’Higgins
- Deportes La Serena vs. Huachipato
- Palestino vs. Deportes Concepción
Fecha 12 – 17 de mayo:
- Cobresal vs. Universidad de Chile
- Deportes Limache vs. Universidad Católica
- Palestino vs. Deportes La Serena
- Huachipato vs. Unión La Calera
- Deportes Concepción vs. Everton
- Coquimbo Unido vs. Audax Italiano
- Colo Colo vs. Ñublense
- O’Higgins vs. Universidad de Concepción
Fecha 13 – 24 de mayo:
- Universidad Católica vs. Colo Colo
- Audax Italiano vs. Cobresal
- Everton vs. Coquimbo Unido
- Deportes La Serena vs. Deportes Limache
- Unión La Calera vs. Palestino
- Universidad de Chile vs. O’Higgins
- Deportes Concepción vs. Huachipato
- Ñublense vs. Universidad de Concepción
Fecha 14 – 31 de mayo:
- Deportes La Serena vs. Colo Colo
- Huachipato vs. Universidad Católica
- Deportes Limache vs. Coquimbo Unido
- Universidad de Concepción vs. Unión La Calera
- O’Higgins vs. Everton
- Palestino vs. Audax Italiano
- Cobresal vs. Ñublense
- Universidad de Chile vs. Deportes Concepción
Fecha 15 – 14 de junio:
- Unión La Calera vs. Universidad de Chile
- Colo Colo vs. Cobresal
- Audax Italiano vs. Deportes La Serena
- Deportes Concepción vs. Deportes Limache
- Everton vs. Palestino
- Coquimbo Unido vs. O’Higgins
- Ñublense vs. Huachipato
- Universidad Católica vs. Universidad de Concepción
Fecha 16 – 26 de julio:
- Colo Colo vs. Deportes Limache
- Universidad Católica vs. Deportes La Serena
- Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción
- Unión La Calera vs. Everton
- Audax Italiano vs. Universidad de Chile
- O’Higgins vs. Deportes Concepción
- Ñublense vs. Palestino
- Huachipato vs. Cobresal
Fecha 17 – 2 de agosto:
- Universidad de Chile vs. Huachipato
- Cobresal vs. Unión La Calera
- Deportes La Serena vs. O’Higgins
- Everton vs. Colo Colo
- Deportes Limache vs. Ñublense
- Palestino vs. Coquimbo Unido
- Deportes Concepción vs. Universidad Católica
- Universidad de Concepción vs. Audax Italiano
Fecha 18 – 9 de agosto:
- Universidad de Chile vs. Palestino
- Universidad Católica vs. Cobresal
- Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena
- Unión La Calera vs. Colo Colo
- Audax Italiano vs. Ñublense
- O’Higgins vs. Deportes Limache
- Huachipato vs. Everton
- Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción
Fecha 19 – 16 de agosto:
- Colo Colo vs. O’Higgins
- Cobresal vs. Deportes Concepción
- Coquimbo Unido vs. Universidad Católica
- Everton vs. Audax Italiano
- Deportes Limache vs. Universidad de Chile
- Palestino vs. Huachipato
- Ñublense vs. Unión La Calera
- Universidad de Concepción vs. Deportes La Serena
Fecha 20 – 23 de agosto:
- Universidad de Chile vs. Colo Colo
- Universidad Católica vs. Ñublense
- Deportes La Serena vs. Cobresal
- Everton vs. Universidad de Concepción
- Audax Italiano vs. Unión La Calera
- O’Higgins vs. Palestino
- Huachipato vs. Deportes Limache
- Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido
Fecha 21 – 30 de agosto:
- Colo Colo vs. Audax Italiano
- Universidad Católica vs. O’Higgins
- Cobresal vs. Palestino
- Coquimbo Unido vs. Huachipato
- Unión La Calera vs. Deportes La Serena
- Deportes Limache vs. Everton
- Ñublense vs. Deportes Concepción
- Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile
Fecha 22 – 6 de septiembre:
- Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido
- Deportes La Serena vs. Ñublense
- Everton vs. Universidad Católica
- Deportes Limache vs. Cobresal
- Palestino vs. Universidad de Concepción
- O’Higgins vs. Unión La Calera
- Huachipato vs. Colo Colo
- Deportes Concepción vs. Audax Italiano
Fecha 23 – 13 de septiembre:
- Colo Colo vs. Deportes Concepción
- Cobresal vs. Coquimbo Unido
- Deportes La Serena vs. Universidad de Chile
- Unión La Calera vs. Deportes Limache
- Audax Italiano vs. O’Higgins
- Palestino vs. Universidad Católica
- Ñublense vs. Everton
- Universidad de Concepción vs. Huachipato
Fecha 24 – 11 de octubre:
- Universidad de Chile vs. Ñublense
- Universidad Católica vs. Audax Italiano
- Cobresal vs. Universidad de Concepción
- Coquimbo Unido vs. Colo-Colo
- Everton vs. Deportes La Serena
- Deportes Limache vs. Palestino
- Huachipato vs. O’Higgins
- Deportes Concepción vs. Unión La Calera
Fecha 25 – 25 de octubre:
- Universidad de Chile vs. Everton
- Deportes La Serena vs. Deportes Concepción
- Unión La Calera vs. Universidad Católica
- Audax Italiano vs. Huachipato
- Palestino vs. Colo-Colo
- O’Higgins vs. Cobresal
- Ñublense vs. Coquimbo Unido
- Universidad de Concepción vs. Deportes Limache
Fecha 26 – 1 de noviembre:
- Colo-Colo vs. Universidad de Concepción
- Universidad Católica vs. Universidad de Chile
- Cobresal vs. Everton
- Coquimbo Unido vs. Unión La Calera
- Deportes Limache vs. Audax Italiano
- O’Higgins vs. Ñublense
- Huachipato vs. Deportes La Serena
- Deportes Concepción vs. Palestino
Fecha 27 – 8 de noviembre:
- Universidad de Chile vs. Cobresal
- Universidad Católica vs. Deportes Limache
- Deportes La Serena vs. Palestino
- Unión La Calera vs. Huachipato
- Everton vs. Deportes Concepción
- Audax Italiano vs. Coquimbo Unido
- Ñublense vs. Colo-Colo
- Universidad de Concepción vs. O’Higgins
Fecha 28 – 22 de noviembre:
- Colo-Colo vs. Universidad Católica
- Cobresal vs. Audax Italiano
- Coquimbo Unido vs. Everton
- Deportes Limache vs. Deportes La Serena
- Palestino vs. Unión La Calera
- O’Higgins vs. Universidad de Chile
- Huachipato vs. Deportes Concepción
- Universidad de Concepción vs. Ñublense
Fecha 29 – 29 de noviembre:
- Colo-Colo vs. Deportes La Serena
- Universidad Católica vs. Huachipato
- Coquimbo Unido vs. Deportes Limache
- Unión La Calera vs. Universidad de Concepción
- Everton vs. O’Higgins
- Audax Italiano vs. Palestino
- Ñublense vs. Cobresal
- Deportes Concepción vs. Universidad de Chile
Fecha 30 – 6 de diciembre:
- Universidad de Chile vs. Unión La Calera
- Cobresal vs. Colo-Colo
- Deportes La Serena vs. Audax Italiano
- Deportes Limache vs. Deportes Concepción
- Palestino vs. Everton
- O’Higgins vs. Coquimbo Unido
- Huachipato vs. Ñublense
- Universidad de Concepción vs. Universidad Católica