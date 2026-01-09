¡Es oficial! La ANFP confirmó la programación de las 30 fechas de la Liga de Primera para la temporada 2026, certamen que se extenderá por once meses, iniciando el fin de semana del 1 de febrero con la fecha 1 y extendiéndose hasta el 6 de diciembre con la jornada 30.

Coquimbo Unido saltará a defender su ‘tesoro’ frente a los grandes Colo Colo, Universidad de Chile y Católica, siempre candidatos, además de algunas sorpresas. En esta edición de la Liga de Primera regresan además Universidad de Concepción y Deportes Concepción, recién ascendidos a Primera, ocupando los lugares de los descendidos Deportes Iquique y Unión Española. Conoce todos los detalles, a continuación.

Calendario Liga Chilena 2026

Fecha 1 – 1 de febrero:

Deportes Limache vs. Colo Colo

Deportes La Serena vs. Universidad Católica

Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido

Everton vs. Unión La Calera

Universidad de Chile vs. Audax Italiano

Deportes Concepción vs. O’Higgins

Palestino vs. Ñublense

Cobresal vs. Huachipato

Fecha 2 – 8 de febrero:

Huachipato vs. Universidad de Chile

Unión La Calera vs. Cobresal

O’Higgins vs. Deportes La Serena

Colo Colo vs. Everton

Ñublense vs. Deportes Limache

Coquimbo Unido vs. Palestino

Universidad Católica vs. Deportes Concepción

Audax Italiano vs. Universidad de Concepción

Fecha 3 – 15 de febrero:

Palestino vs. Universidad de Chile

Cobresal vs. Universidad Católica

Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido

Colo Colo vs. Unión La Calera

Ñublense vs. Audax Italiano

Deportes Limache vs. O’Higgins

Everton vs. Huachipato

Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción

Fecha 4 – 22 de febrero:

O’Higgins vs. Colo Colo

Deportes Concepción vs. Cobresal

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido

Audax Italiano vs. Everton

Universidad de Chile vs. Deportes Limache

Huachipato vs. Palestino

Unión La Calera vs. Ñublense

Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción

Fecha 5 – 1 de marzo:

Colo Colo vs. Universidad de Chile

Ñublense vs. Universidad Católica

Cobresal vs. Deportes La Serena

Universidad de Concepción vs. Everton

Unión La Calera vs. Audax Italiano

Palestino vs. O’Higgins

Deportes Limache vs. Huachipato

Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción

Fecha 6 – 8 de marzo:

Audax Italiano vs. Colo Colo

O’Higgins vs. Universidad Católica

Palestino vs. Cobresal

Huachipato vs. Coquimbo Unido

Deportes La Serena vs. Unión La Calera

Everton vs. Deportes Limache

Deportes Concepción vs. Ñublense

Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción

Fecha 7 – 15 de marzo:

Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile

Ñublense vs. Deportes La Serena

Universidad Católica vs. Everton

Cobresal vs. Deportes Limache

Universidad de Concepción vs. Palestino

Unión La Calera vs. O’Higgins

Colo Colo vs. Huachipato

Audax Italiano vs. Deportes Concepción

Fecha 8 – 5 de abril:

Deportes Concepción vs. Colo Colo

Coquimbo Unido vs. Cobresal

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena

Deportes Limache vs. Unión La Calera

O’Higgins vs. Audax Italiano

Universidad Católica vs. Palestino

Everton vs. Ñublense

Huachipato vs. Universidad de Concepción

Fecha 9 – 12 de abril:

Ñublense vs. Universidad de Chile

Audax Italiano vs. Universidad Católica

Universidad de Concepción vs. Cobresal

Colo Colo vs. Coquimbo Unido

Deportes La Serena vs. Everton

Palestino vs. Deportes Limache

O’Higgins vs. Huachipato

Unión La Calera vs. Deportes Concepción

Fecha 10 – 19 de abril:

Everton vs. Universidad de Chile

Deportes Concepción vs. Deportes La Serena

Universidad Católica vs. Unión La Calera

Huachipato vs. Audax Italiano

Colo Colo vs. Palestino

Cobresal vs. O’Higgins

Coquimbo Unido vs. Ñublense

Deportes Limache vs. Universidad de Concepción

Fecha 11 – 26 de abril:

Universidad de Concepción vs. Colo Colo

Universidad de Chile vs. Universidad Católica

Everton vs. Cobresal

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido

Audax Italiano vs. Deportes Limache

Ñublense vs. O’Higgins

Deportes La Serena vs. Huachipato

Palestino vs. Deportes Concepción

Fecha 12 – 17 de mayo:

Cobresal vs. Universidad de Chile

Deportes Limache vs. Universidad Católica

Palestino vs. Deportes La Serena

Huachipato vs. Unión La Calera

Deportes Concepción vs. Everton

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano

Colo Colo vs. Ñublense

O’Higgins vs. Universidad de Concepción

Fecha 13 – 24 de mayo:

Universidad Católica vs. Colo Colo

Audax Italiano vs. Cobresal

Everton vs. Coquimbo Unido

Deportes La Serena vs. Deportes Limache

Unión La Calera vs. Palestino

Universidad de Chile vs. O’Higgins

Deportes Concepción vs. Huachipato

Ñublense vs. Universidad de Concepción

Fecha 14 – 31 de mayo:

Deportes La Serena vs. Colo Colo

Huachipato vs. Universidad Católica

Deportes Limache vs. Coquimbo Unido

Universidad de Concepción vs. Unión La Calera

O’Higgins vs. Everton

Palestino vs. Audax Italiano

Cobresal vs. Ñublense

Universidad de Chile vs. Deportes Concepción

Fecha 15 – 14 de junio:

Unión La Calera vs. Universidad de Chile

Colo Colo vs. Cobresal

Audax Italiano vs. Deportes La Serena

Deportes Concepción vs. Deportes Limache

Everton vs. Palestino

Coquimbo Unido vs. O’Higgins

Ñublense vs. Huachipato

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción

Fecha 16 – 26 de julio:

Colo Colo vs. Deportes Limache

Universidad Católica vs. Deportes La Serena

Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción

Unión La Calera vs. Everton

Audax Italiano vs. Universidad de Chile

O’Higgins vs. Deportes Concepción

Ñublense vs. Palestino

Huachipato vs. Cobresal

Fecha 17 – 2 de agosto:

Universidad de Chile vs. Huachipato

Cobresal vs. Unión La Calera

Deportes La Serena vs. O’Higgins

Everton vs. Colo Colo

Deportes Limache vs. Ñublense

Palestino vs. Coquimbo Unido

Deportes Concepción vs. Universidad Católica

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano

Fecha 18 – 9 de agosto:

Universidad de Chile vs. Palestino

Universidad Católica vs. Cobresal

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Unión La Calera vs. Colo Colo

Audax Italiano vs. Ñublense

O’Higgins vs. Deportes Limache

Huachipato vs. Everton

Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción

Fecha 19 – 16 de agosto:

Colo Colo vs. O’Higgins

Cobresal vs. Deportes Concepción

Coquimbo Unido vs. Universidad Católica

Everton vs. Audax Italiano

Deportes Limache vs. Universidad de Chile

Palestino vs. Huachipato

Ñublense vs. Unión La Calera

Universidad de Concepción vs. Deportes La Serena

Fecha 20 – 23 de agosto:

Universidad de Chile vs. Colo Colo

Universidad Católica vs. Ñublense

Deportes La Serena vs. Cobresal

Everton vs. Universidad de Concepción

Audax Italiano vs. Unión La Calera

O’Higgins vs. Palestino

Huachipato vs. Deportes Limache

Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido

Fecha 21 – 30 de agosto:

Colo Colo vs. Audax Italiano

Universidad Católica vs. O’Higgins

Cobresal vs. Palestino

Coquimbo Unido vs. Huachipato

Unión La Calera vs. Deportes La Serena

Deportes Limache vs. Everton

Ñublense vs. Deportes Concepción

Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile

Fecha 22 – 6 de septiembre:

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido

Deportes La Serena vs. Ñublense

Everton vs. Universidad Católica

Deportes Limache vs. Cobresal

Palestino vs. Universidad de Concepción

O’Higgins vs. Unión La Calera

Huachipato vs. Colo Colo

Deportes Concepción vs. Audax Italiano

Fecha 23 – 13 de septiembre:

Colo Colo vs. Deportes Concepción

Cobresal vs. Coquimbo Unido

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile

Unión La Calera vs. Deportes Limache

Audax Italiano vs. O’Higgins

Palestino vs. Universidad Católica

Ñublense vs. Everton

Universidad de Concepción vs. Huachipato

Fecha 24 – 11 de octubre:

Universidad de Chile vs. Ñublense

Universidad Católica vs. Audax Italiano

Cobresal vs. Universidad de Concepción

Coquimbo Unido vs. Colo-Colo

Everton vs. Deportes La Serena

Deportes Limache vs. Palestino

Huachipato vs. O’Higgins

Deportes Concepción vs. Unión La Calera

Fecha 25 – 25 de octubre:

Universidad de Chile vs. Everton

Deportes La Serena vs. Deportes Concepción

Unión La Calera vs. Universidad Católica

Audax Italiano vs. Huachipato

Palestino vs. Colo-Colo

O’Higgins vs. Cobresal

Ñublense vs. Coquimbo Unido

Universidad de Concepción vs. Deportes Limache

Fecha 26 – 1 de noviembre:

Colo-Colo vs. Universidad de Concepción

Universidad Católica vs. Universidad de Chile

Cobresal vs. Everton

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera

Deportes Limache vs. Audax Italiano

O’Higgins vs. Ñublense

Huachipato vs. Deportes La Serena

Deportes Concepción vs. Palestino

Fecha 27 – 8 de noviembre:

Universidad de Chile vs. Cobresal

Universidad Católica vs. Deportes Limache

Deportes La Serena vs. Palestino

Unión La Calera vs. Huachipato

Everton vs. Deportes Concepción

Audax Italiano vs. Coquimbo Unido

Ñublense vs. Colo-Colo

Universidad de Concepción vs. O’Higgins

Fecha 28 – 22 de noviembre:

Colo-Colo vs. Universidad Católica

Cobresal vs. Audax Italiano

Coquimbo Unido vs. Everton

Deportes Limache vs. Deportes La Serena

Palestino vs. Unión La Calera

O’Higgins vs. Universidad de Chile

Huachipato vs. Deportes Concepción

Universidad de Concepción vs. Ñublense

Fecha 29 – 29 de noviembre:

Colo-Colo vs. Deportes La Serena

Universidad Católica vs. Huachipato

Coquimbo Unido vs. Deportes Limache

Unión La Calera vs. Universidad de Concepción

Everton vs. O’Higgins

Audax Italiano vs. Palestino

Ñublense vs. Cobresal

Deportes Concepción vs. Universidad de Chile

Fecha 30 – 6 de diciembre: