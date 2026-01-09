Imperdible: el Clásico Universitario entre la U y la UC ya tiene fecha

El fútbol chileno empieza a marcar en rojo una de las fechas más esperadas de la temporada. Este viernes se confirmó de manera oficial el día en que Universidad Católica y Universidad de Chile volverán a verse las caras en una nueva edición del Clásico Universitario.

Según la programación entregada por la ANFP, cruzados y azules se enfrentarán en la fecha 11 el domingo 26 de abril. Este compromiso será válido por una nueva jornada del Campeonato Nacional y lo más probable es que sea en el Nacional.

Además del valor histórico del partido, el Clásico Universitario siempre ofrece un condimento especial por la rivalidad y la presión del entorno. Por lo mismo, se espera un estadio repleto y un ambiente de alta intensidad.

El más reciente enfrentamiento entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugó el 26 de octubre de 2025 en el Estadio Claro Arena, en Santiago. En ese clásico correspondiente a la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025, la UC se impuso por 1-0 con un gol de Alfred Canales.

El fixture completo de la Liga de Primera