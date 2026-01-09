Es tendencia:
Oficial: el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile tiene fecha confirmada

La ANFP dio a conocer este viernes el fixture de la Liga de Primera 2026, el cual arranca el último fin de semana de enero.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo y la U ya tienen programado el primer Superclásico del año.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo y la U ya tienen programado el primer Superclásico del año.

Los fanáticos del fútbol chileno están desesperados, porque el receso de la Liga de Primera está siendo eterno y nuestro querido balompié nacional recién retorna la última semana de enero.

Los seguidores del torneo local este viernes recibieron un pequeño dulce, ya que la ANFP dio a conocer el fixture completo del Campeonato Nacional, por lo que se puede ir viendo cómo se desarrollará el certamen.

Uno de los partidos que genera más expectación es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, y en Quilín decidieron que dicho certamen se juegue en el primer tramo de la Liga.

El primer partido entre albos y azules se jugará en el estadio Monumental, y será en la quinta fecha de la Liga de Primera, la que se realizará el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo.

En 2025 hubo paridad entre Colo Colo y la U en los clásicos, porque en la ida ganó el cuadro laico por 2-1 en el Nacional y en la revancha venció el conjunto popular por 1-0 en Macul.

Colo Colo y la U jugarán primero en el Monumental. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Colo Colo y la U jugarán primero en el Monumental. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

El fixture completo de la Liga de Primera

