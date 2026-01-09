Universidad de Chile todavía vive las réplicas de la polémica salida de Leandro Fernández. Por esta razón, desde el club tomaron una decisión respecto a su reemplazo.

Contra todo pronóstico, Francisco Meneghini decidió sacar al atacante argentino del plantel 2026. El jugador de 34 años no duró mucho en el mercado y de no pasar nada extraño, será nuevo refuerzo de Argentinos Juniors, donde podrá jugar Copa Libertadores.

¿Llega reemplazante para Leandro Fernández?

Más allá de la importancia de Leandro Fernández para los hinchas y el ruido que ha generado la determinación de Paqui, está el aporte futbolístico que hacía el delantero a Universidad de Chile. En tres años, jugó 100 partidos, anotó 33 goles y entregó 23 asistencias.

Los Azules pierden a uno de los delanteros más importantes de los últimos años y la pregunta queda en el aire ¿traerán a un reemplazo? La respuesta la tiene Cristián Caamaño, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura reveló la postura del Bulla.

“La información que yo tengo es que la U no va ir a buscar un reemplazante de Fernández. Tiene claro cuáles son sus prioridades”, explicó el periodista. De momento, Universidad de Chile no iría por un jugador en ese lugar. Sin embargo, no está descartado del todo.

“Si por ahí sobre el final del mercado se abre una posibilidad… pero hasta ahora, la U no va ir a buscar un reemplazante“, remarcó Cristián Caamaño. Con la salida de Leandro Fernández, el Romántico Viajero libera un cupo de cara al armado del plantel 2026.

Fernández ganó dos títulos en U. de Chile. Imagen: Photosport

Universidad de Chile va por los fichajes de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero para reemplazar a Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras. Eduardo Vargas reemplazó a Nicolás Guerra, mientras por Fernández no llegará nadie en primera instancia.