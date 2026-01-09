Siguen las repercusiones por la polémica salida de Leandro Fernández desde la U de Chile. El jugador partió sorpresivamente y no se guardó nada en su salida, recalando posteriormente en el fútbol argentino.

El Lea reconoció que Francisco Meneghini le dijo en 10 segundos que no lo contemplaría en el plantel este año. Y si la hinchada azul le hizo la cruz al DT, desde la vereda contraria también lo criticaron.

Se trata de Luka Tudor, recordado goleador de U Católica y que desde las comunicaciones siempre da que hablar. Esta vez, el hombre de Radio La Metro abordó el caso Fernández fiel a su estilo.

Tudor con todo contra Meneghini por caso Fernández

Luka Tudor tomó la palabra en el programa Marca Personal, de Radio La Metro FM, donde dio su teoría de la decisión de Francisco Meneghini en U de Chile. Ahí habló de “susto” a la hora de manejar a Leandro Fernández.

“Me parece que Meneghini tuvo susto de Fernández en el manejo interno. Creo que Fernández es un tipo de carácter, lo quiero en mi equipo 100 veces, fue figura y después lo limpió (Gustavo) Álvarez”, partió diciendo.

Fue ahí que el ex goleador de la UC explicó su acusación, diciendo que en el 2025 “aparecen otros jugadores (titulares en la U) y el tipo se la aguantó, pero Álvarez lo manejó”.

“Creo que Meneghini se preguntó cómo lo puede llevar y no quiso tener problemas. No sé si tiene el manejo de Álvarez, hay jugadores que para estar en la banca son complicados”, cerró.