Colo Colo enfrenta un inicio de temporada marcado por decisiones forzadas más que por gusto. Las salidas, lesiones y movimientos del mercado, empujaron al Cacique a realizar tres “fichajes obligados”, apuestas que son conocidas ya en Macul.

El primer golpe lo recibió por la banda derecha. La salida de Mauricio Isla y Óscar Opazo dejaron un vacío que si bien se llena un poco con la llegada de Matías Fernández Cordero, aún faltaba alguien más. Ahí aparece el joven conocido del Monumental, Jeyson Rojas, lateral formado en Colo Colo que estaba de préstamo en La Serena.

ver también “Llegaste como niño y te vas como referente”: Emotiva despedida de Colo Colo a Vicente Pizarro

ver también Vuelco total: iba a salir de Colo Colo y ahora se queda para reemplazar a Vicente Pizarro

En el mediocampo el escenario no es muy distinto. Vicente Pizarro acaba de ser confirmado en Rosario Central, dejando un espacio sensible en la zona de contención y salida. Ante ese panorama uno que no iba a estar en consideración, emerge y se gana la opción de quedarse, Bryan Soto, jugador que estuvo en el conjunto albo y estaba de préstamo en Deportes Iquique.

La ofensiva también sufrió un duro revés. Marcos Bolados, jugador que estaba por salir del club como cedidom sufrió una grave lesión: rotura de ligamentos. Esto lo dejará entre seis y ocho meses fuera. Con ese escenario, Cristián Zavala vuelve a ser opción en Colo Colo, esto a pesar de que el club albo no lo quería y negociaba su salida definitiva a Coquimbo.

Difícil año para Colo Colo quedando fuera de torneos internacionales

Colo Colo con la misión de pelear en todos los frentes

Colo Colo encara la temporada con la presión de volver a ser protagonista absoluto del fútbol chileno. En Macul saben que el margen de error es mínimo y que la exigencia pasa por el pelear el título local desde la primera fecha, sin excusas, ni procesos largos.

Publicidad

Publicidad

Sin torneos internacionales en el horizonte, toda la energía estará puesta en el ámbito local. El cuerpo técnico, la dirigencia y los jugadores deben saber que este año el Cacique tiene que ganarlo todo.

El albo deposita su confianza en el plantel y en las soluciones internas para sostener un año competitivo. Es obligación ganar y devolverle a Colo Colo el protagonismo que espera su gente.