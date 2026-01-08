Es tendencia:
Colo Colo

“Llegaste como niño y te vas como referente”: Emotiva despedida de Colo Colo a Vicente Pizarro

Colo Colo confirmó la salida de Vicente Pizarro con una emotiva publicación en redes sociales. Ya es jugador de Rosario Central.

Por Javiera García L.

Colo Colo se despidió de Vicente Pizarro, nuevo refuerzo de Rosario Central
Colo Colo se despidió de Vicente Pizarro, nuevo refuerzo de Rosario Central

Ya es oficial: Vicente Pizarro es jugador de Rosario Central. El volante puso fin a una larga historia con Colo Colo para vivir su primera experiencia en el extranjero, donde será dirigido por Jorge Almirón.

La venta del jugador fue confirmada este miércoles tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, donde Aníbal Mosa ratificó que el Cacique se queda con un porcentaje de su pase y que no traerá un reemplazante.

Un día después, el club se despidió de Vicente Pizarro por redes sociales: “Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener“.

Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y seis títulos. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa, Vicho querido”, sumaron.

Vicente Pizarro dejó Colo Colo y ya es jugador de Rosario Central

Al mismo tiempo, Rosario Central presentó a su nuevo refuerzo. “El volante de 23 años, nacido en Santiago de Chile, llega procedente del Colo Colo, donde ha desarrollado toda su trayectoria hasta el momento“, destacaron.

“Allí jugó más de 100 partidos, consiguió 6 títulos, entre los que se destacan 2 ligas chilenas y tuvo roce internacional, disputando Copa Libertadores“, sumaron.

