El mercado de la Primera B ha tenido bastante movimiento y uno de los clubes que ha hecho noticia, es Curicó Unido. Ahora anunciaron el fichaje de Benjamín Inostroza.

Los Torteros tuvieron un 2025 para el olvido, donde estuvieron más cerca de perder la categoría que de luchar por llegar a Primera División. Por esta razón, no quieren pasar por el mismo sufrimiento en la siguiente campaña, por lo que se están armando para dar pelea.

Inostroza llega a Curicó

De la mano del histórico Damián Muñoz, Curicó Unido está decidido a volver a recuperar sus días más felices, como cuando supieron llegar a la Copa Libertadores en 2023. De la mano del profe, se han movido rápido en el mercado y ya cuentan con varias caras nuevas.

Ahora fue la oportunidad de Benjamín Inostroza de convertirse en refuerzo de los Albirrojos. El delantero de 28 años es formado en Universidad de Chile y fue figura en el 2025 en Deportes Melipilla, por lo que en el Maule celebran quedarse con sus anotaciones.

“Inostroza llega a la banda sangre tras una destacada temporada, en la que convirtió 15 goles, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos de la categoría. Su velocidad, potencia y capacidad para definir en momentos clave lo transforman en un refuerzo de alto impacto para el plantel 2026“, indicaron en la redes sociales de Curicó.

Benjamín Inostroza es recordado por ser “regalón” de Jorge Sampaoli. De hecho, el casildense lo hizo debutar en la U con solo 15 años en Copa Chile y el delantero respondió con un gol de inmediato. También lo tuvo como sparring en la selección chilena y hasta en Santos recordó su caso.

Luego de no consolidarse en el Romántico Viajero, Inostroza se dio la vuelta larga hasta comenzar a demostrar todas sus condiciones en Iberia. En Melipilla también dejó una buena imagen, rendimiento que intentará replicar con la camiseta de Curicó Unido en la Primera B.