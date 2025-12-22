A pesar de que Curicó Unido no estuvo ni cerca del ascenso a la primera división, sí ha tenido influencia en el mercado de fichajes de la máxima categoría nacional. Por ejemplo, el mediocampista Carlos Herrera está muy cerca de ser oficializado como refuerzo de Huachipato.

Y ya fue anunciado un carrilero derecho que recién terminó su contrato en los Torteros. Se trata de Joaquín González, un jugador de 24 años que se formó en las divisiones inferiores de los Torteros, donde alcanzó a disputar 99 encuentros. Varios de ellos fueron bajo la tutela de Juan José Ribera.

Sí, el nuevo DT de Ñublense puso sus fichas por este curicano para paliar una de las salidas en los Diablos Rojos: la de Bernardo Cerezo, quien ya fue confirmado como incorporación en la Universidad Católica. “El lateral derecho de 24 años es nuestra tercera incorporación para la temporada 2026”, informó la cuenta de X de el equipo de Chillán para darle la bienvenida al Joaco.

Joaquín González lucha un balón ante U de Chile. (Jose Robles/Photosport).

Así las cosas, el Coto Ribera tiene cubiera esa zona tras la salida de Cerezo, quien estuvo cinco años en Ñublense. Joaquín González se suma a Diego Sanhueza, carrilero derecho que tiene pasos por San Luis de Quillota y Deportes La Serena antes de desembarcar en el Nelson Oyarzún Arenas. ¿Dónde está el golazo de rabona? Seguro es algo que se pregunta más de algún lector que se siente engañado por el título.

Mercado: el golazo en Curicó Unido de Joaquín González, refuerzo en Ñublense para primera división

Fue en enero de 2023 con Curicó Unido, mucho antes de ser una sorpresa de mercado para Ñublense con la mira fija a la temporada entrante del fútbol chileno en la primera división. El cuadro albirrojo hacía un trabajo de duelos y definiciones.

Fue entonces cuando Joaquín González dejó un golazo extraordinario. “Está grabado”, fue el texto que usó la cuenta del Curi para difundir esa obra de arte que hizo el carrilero derecho. Primero, recuperó el balón. Luego, tuvo espacio para finiquitar.

“¡Finaliza!”, le gritaron desde un costado al Joaco González. Lo hizo. Y de la mejor manera posible. Con una rabona que sacó aplausos y varias expresiones de sorpresa de sus compañeros. “Nooooo”, exclamó más de alguno. Pero estaba todo captado por la cámara. Era una obra de arte indesmentible. El tiempo dirá cómo termina su aventura en Ñublense.

