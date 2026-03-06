El mercado de fichajes llegó a su fin para la máxima división chilena y, con ello, se acotaron las alternativas para un histórico de la Selección Chilena que aún sigue sin club tras su salida de Colo Colo: Mauricio Isla.

Aun así, su panorama no es completamente negativo, ya que todavía quedan algunos mercados abiertos donde podría continuar su carrera.

El lateral dejó el conjunto albo luego de una temporada para el olvido, donde se convirtió en uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas, donde el Cacique no logró clasificar a ninguna de las competencias internacionales.

Tras esto, el elenco realizó cambios drásticos y anunció a finales de diciembre que 4 jugadores no serían renovados. Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Mauricio Isla debieron buscar nuevos rumbos.

“Está definido. El directorio decidió, también por unanimidad, no renovarle los contratos”, reveló en ese momento Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

“Yo acabo de llamarlos a todos una vez que terminó el directorio, para comunicarles personalmente y darle las gracias a los cuatro por el esfuerzo que hicieron el año pasado y este año, así que estamos muy agradecidos de los cuatro, pero no van a ser renovados sus contratos”.

Los posibles destinos de Isla

Según informó El Deportivo, Isla estaría pidiendo un salario cercano a los 15 millones de pesos mensuales para evaluar propuestas, lo que sería uno de los principales obstáculos para concretar su llegada a un nuevo club.

Si decide seguir en Chile, el libro de pases de la Primera B permanece abierto hasta el 12 de marzo.

En Sudamérica también hay ligas que aún no cierran su periodo de transferencias: en Colombia el plazo vence el 6 de marzo. Pero, El Deportivo reveló que Isla rechazó una oferta de esa ligadebido al monto de la oferta, donde señalan que rondaba los 5 mil dólares mensuales, lejos de sus pretensiones.

Isla sigue en búsqueda en club/Photosport

Entre otras ligas que siguen con el mercado abierto, se encuentra la de Perú, que cierra el 15 de marzo; Bolivia el 20 de marzo y en Ecuador el 29 de marzo. Esto le permitiría negociar durante las próximas semanas en caso de recibir una oferta concreta.

En Argentina, aunque el mercado ya cerró, existen algunas excepciones. Los clubes que vendan o cedan futbolistas al extranjero pueden incorporar un reemplazante hasta el 31 de marzo. Además, hay una ventana especial hasta el 10 de marzo para jugadores libres que estén negociando contrato.

Otra alternativa aparece en la MLS, cuyo mercado de transferencias se mantiene abierto hasta el 26 de marzo.