Colo Colo vuelve a las canchas este fin de semana. Audax Italiano es el objetivo que tiene Fernando Ortiz para recuperarse de la derrota del Superclásico y este sábado el ataque en el Bicentenario de La Florida podría tener cambios con dos nombres que asoman como titulares: Francisco Marchant y Leandro Hernández.

Es que según la información de Cristián Alvarado en ADN, “Claudio Aquino entrenó diferenciado nuevamente y está prácticamente descartado“. Entonces, acorde a una supuesta baja del ’10’, Ortiz podría cambiar el esquema y recurrir a los dos juveniles que ocupa con frecuencia.

Con el desgaste que sufrió Audax Italiano tras clasificarse a Copa Sudamericana a mitad de semana, la velocidad de los extremos puede estar bajo la consideración del DT. Además si realmente Aquino no puede jugar, el esquema de Colo Colo puede cambiar de 4-3-1-2 al tradicional 4-3-3.

De esta manera para definir el tridente de ataque, el entrenador debería escoger entre Maximiliano Romero y Javier Correa para ver quién cumple de mejor manera las condiciones de enfrentar a los itálicos en su casa. Ocupando la misma alineación inicial que enfrentó la primera fecha.

En lo que es la mitad de la cancha, la ausencia de Aquino podría quitar el mediocampo en forma de rombo de las últimas oncenas. Pero repetir los nombres de Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón como titulares. Aunque aún a la espera de lo que pase con Arturo Vidal.

Colo Colo puede sumar más minutos sub-21

Luego de terminar la fecha 5 de la Liga de Primera, Colo Colo ha disputado 441 minutos sub-21. Es decir que le faltan 1449 para llegar a la exigencia que pide el reglamento ANFP, de 1890 minutos en todo el torneo.

Los juveniles que han ayudado al Cacique a sumar el minutaje que se exige son Francisco Marchant, Leandro Hernández y Yastin Cuevas. Además de 45 minutos que sumó Gabriel Maureira en representación de la selección chilena.

Yastin Cuevas ha sumado sus primeros minutos en Colo Colo.(Foto: Andres Pina/Photosport)

Justamente los albos son el segundo equipo que más minutos sub-21 han sumado hasta la fecha. En la tabla de los cinco equipos que más han sumado se encuentra O’Higgins (524), Colo Colo (441), Palestino (437), Deportes La Serena (432) y Huachipato (425).

