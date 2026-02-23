El mercado de fichajes llegó a su fin y, con ello, se redujeron las opciones para un histórico de la Selección Chilena que aún no encuentra club tras su salida de Colo Colo: Mauricio Isla. Sin embargo, el panorama no es del todo negativo, ya que todavía existen algunos mercados abiertos donde podrá continuar su carrera.

El lateral fue desvinculado del conjunto albo luego de una temporada para el olvido, en la que no logró consolidarse y terminó siendo uno de los jugadores más cuestionados por la hinchada.

De acuerdo con lo informado por El Deportivo, Isla estaría solicitando un salario cercano a los 15 millones de pesos mensuales para analizar ofertas. No obstante, esta cifran contrasta con la realidad del mercado y se habría transformado en uno de los principales obstáculos para concretar su llegada a un nuevo equipo.

¿Qué opciones tiene Isla en este mercado?

Si quiere seguir en Chile, el mercado de fichajes de Primera B sigue abierto hasta el 12 de marzo.

En Sudamérica, aún hay ligas que no han cerrado su periodo de transferencias, entre ellas Uruguay que cierre el 25 de febrero, Brasil el 3 de marzo, Colombia el 6 de marzo, Perú el 15 de marzo, Bolivia el 20 de marzo y Ecuador el 29 de marzo.

Esto le permitirá negociar durante las próximas semanas en caso de que reciba alguna propuesta concreta.

Según revela El Deportivo, el jugador fue sondeado oficialmente desde Colombia, pero descartó su posible llegada debido al salario que le ofrecían que era de un monto aproximado de 5 mil dólares.

El Argentina, aunque el libro de pases está cerrado, existen excepciones. Los clubes que vendan o cesan a futbolistas al extranjero pueden incorporar un reemplazante hasta el 31 de marzo. De igual forma, hay una ventana especial hasta el 10 de marzo para jugadores libres que estén negociando su contrato.

La MLS también aparece como alternativa, ya que la ventana de traspasos se extiende hasta el 26 de marzo.

