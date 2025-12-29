Siete nuevos y ocho chilenos: confirmados todos los entrenadores para Primera División

A la espera de que Universidad de Chile oficialice a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador, ya están confirmados los 16 técnicos que comenzarán dirigiendo en Primera División esta temporada. Son 8 chilenos y 8 extranjeros, considerando que Hernán Caputto, nuevo DT de Coquimbo, es nacionalizado.

Además son siete nuevos técnicos, aunque algunos de ellos solamente cambiaron de equipos como es el caso de Paqui Meneghini o el de Lucas Bovaglio, que arribó a O’Higgins. También se puede meter en ese saco a Juan José Ribera, que llega a Ñublense tras salir de Audax en las últimas fechas.

El DT más desconocido que arribó a Chile es el argentino Juan Cruz Real, que dirigirá a U. de Concepción, el campeón de Primera B. Cruz Real tiene pasos por Belgrano de Córdoba, Tolima, Junior de Barranquilla y América de Cali.

También está el caso de Felipe Gutiérrez, que llegará a Deportes La Serena a tener su primera aventura como entrenador. En los granates ya fue ayudante de Cristián Paulucci este año.

Varios se quedaron de la temporada pasada, aunque solamente dirigieron en el final. Es el caso de Fernando Ortiz en Colo Colo, Martín Cicotello en La Calera, Gustavo Lema en Audax y Javier Torrente en Everton.

El que más tiempo lleva es Gustavo Huerta, que desde el 2017 está en Cobresal. Constantemente tiene al cuadro minero como animador del certamen nacional.

Además se debe destacar a otros dos entrenadores chilenos como Jaime García y Víctor Rivero, quienes estuvieron todo el 2025 en Huachipato y Limache, respectivamente, y mantendrán su cargo.

Todos los entrenadores de Primera División

Cobresal: Gustavo Huerta (chileno)

Coquimbo: Hernán Caputto (chileno nacionalizado, nuevo)

La Serena: Felipe Gutiérrez (chileno, nuevo)

La Calera: Martín Cicotello

Deportes Limache: Víctor Rivero (chileno)

Colo Colo: Fernando Ortiz

U. Católica: Daniel Garnero

U. de Chile: Francisco Meneghini (nuevo)

Audax Italiano: Gustavo Lema

Palestino: Cristián Muñoz (chileno, nuevo)

Everton: Javier Torrente

O’Higgins: Lucas Bovaglio (nuevo)

Ñublense: Juan José Ribera (chileno, nuevo)

Huachipato: Jaime García (chileno)

Deportes Concepción: Patricio Almendra (chileno)

U. de Concepción: Juan Cruz Real (nuevo)

