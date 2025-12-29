Manley Clerveaux en el centro de la polémica. El jugador partió a préstamo a Deportes Puerto Montt desde Colo Colo. Ahí, se le acusa de indisciplinas en Macul que motivaron la movida.

Llegar tarde a los entrenamientos con Fernando Ortiz e incluso levantarle la voz a Héctor Tapia en el fútbol joven fueron los dardos contra el delantero haitiano. Sin embargo, el ahora delantero salmonero salió al paso por su presente.

“Este préstamo en Deportes Puerto Montt lo tomo con mucha tranquilidad y con mucha responsabilidad. Voy a jugar y a demostrar el tipo de jugador que soy. Varias personas ya me conocen dentro y fuera de la cancha”, dijo a AS Chile.

La versión de Clerveaux contra Colo Colo

El delantero Manley Clerveaux salió al paso por las acusaciones de indisciplina en su contra. Respondiendo a los dichos desde Colo Colo, el ahora jugador de Puerto Montt no se guardó nada.

Manley Clerveaux jugando Copa Chile por los albos /Photosport

“(Ríe) Eso lo tomo con tranquilidad. He visto comentarios que no me gustan, pero nada, soy un jugador que responde en la cancha. Ahí puedo decir lo que quiero, pero afuera soy tranquilo y buena onda. La gente que me conoce lo sabe”, partió diciendo.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el joven jugador formado en Macul siguió con sus descargós. Ahí dijo directamente que “apareció que yo llegaba tarde a entrenar o que me mandaron a correr por fuera y eso nunca pasó”.

ver también Revelan gravísima indisciplina en Colo Colo que trajo serias consecuencias: “Le faltó el…”

“(Las acusaciones) molestan, pero no puedo quedarme pensando en eso. El profe (Fernando Ortiz) es muy buena onda conmigo. Nos ve, nos saluda, e incluso me abraza… Pero de que tengamos algún roce, no… Con el profe todo tranquilo, todo muy buena onda”, cerró.