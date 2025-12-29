Una de las grandes sorpresas que ha dejado el mercado de fichajes de verano 2026 ha sido la salida de Manley Clerveaux de Colo Colo. El extremo de 19 años era visto como una de las grandes joyas de la cantera del Cacique y muchos pedían una camiseta de titular, pero eso no pasará.

Si bien Fernando Ortiz lo había elogiado, indisciplinas en los últimos meses le terminaron costando el puesto. Y pese a que se conoció que estas tenían que ver con su actitud en la interna, poco se sabía de los detalles que terminaron por agotar la paciencia del Eterno Campeón.

Eso hasta este domingo, donde destaparon la olla y sacaron a la luz los trapos sucios del extremo. Esto, ya que además de su actitud tuvo fuertes encontrones con técnicos y hasta una pelea con un compañero en los camarines del Estadio Monumental.

Manley Clerveaux cortado en Colo Colo por agarrase con un compañero y dos técnicos

Colo Colo no aguantó más y decidió enviar a préstamo a Manley CLerveaux para la temporada 2026. El Cacique dejó partir al haitiano para que sume minutos en Deportes Puerto Montt, pero también para que deje el ego de lado y entienda que su carrera está recién comenzando.

Manley Clerveaux se va de Colo Colo por tres importantes peleas que tuvo. Foto: Photosport.

Y es que la actitud del jugador, que se agrandó sin tener ni un partido completo con el Primer Equipo, no cayó nada de bien ni en el plantel. Así lo dio a conocer el periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube, donde reveló la pelea que lo terminó sacando del Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

Ante la consulta sobre si la llegada de refuerzos tiene que ver con representantes, el reportero albo entró en los detalles de cada uno y pasó al caso de Manley. “De ahí lo de Clerveaux con actos de indisciplina, que fue más de uno. En el fútbol joven tuvo una pelea con un compañero, lo que escapa de cualquier representante“.

ver también ¿Guiño a quién? Obsesión de la U en 2025 sorprende con imágenes junto a Colo Colo

Pero este conflicto en el camarín de la Proyección no fue lo único, ya que también le levantó la voz a Héctor Tapia y no convenció a Fernando Ortiz. “Le respondió al jefe técnico del fútbol joven. Después el técnico ve que no tenía la mejor actitud para entrenar“.

Con apenas 19 años y un talento innegable, el extremo tiene todo para brillar. No obstante, primer debe entender que todavía le falta mucho como para agrandarse y en el Estadio Monumental ruegan para que lo entienda en su paso por Deportes Puerto Montt.

Publicidad

Publicidad

Manley Clerveaux por ahora tendrá que seguir con su carrera muy lejos de Colo Colo. Habrá que esperar para ver si es que en 2026 demuestra en la cancha que puede ser aporte y así dejar de hacer noticia por una personalidad que no se entiende para un jugador que no lleva más de 15 minutos en el profesionalismo.

¿Cuáles fueron los números de Manley Clerveaux en Colo Colo?

Manley Clerveaux se va de Colo Colo rumbo a Deportes Puerto Montt luego de disputar 2 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 13 minutos dentro de la cancha.