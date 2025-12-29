El mercado de fichajes de verano para el 2026 se sigue moviendo con todo y hay un nombre que vuelve a dar que hablar. Y es que luego de estar en la mira de la U de Chile y de Colo Colo en 2025, se terminó quedando en su club pero todo indica de que quiere dar el salto.

Se trata de Esteban Matus, quien hoy viste los colores y fuera una de las principales figuras de Audax Italiano en la última temporada. El lateral izquierdo tuvo una destacada campaña en los Itálicos y, a sus 23 años, espera por un llamado para seguir con su carrera.

Pero si bien sonó en los dos clubes más grandes del país, las cosas no terminaron bien y se quedó en La Florida. Es por ello que ahora, tratando de buscar suerte en el 2026, lanzó un guiño para que ambos clubes vuelvan a poner sus ojos en él.

Esteban Matus… ¿Se olvida de la U con guiño a Colo Colo?

Si bien no hay nada sobre la mesa, Esteban Matus comienza a hacer presión para dar el salto. El lateral izquierdo fue una de las figuras de la Liga de Primera 2025 y quiere reactivar el interés tanto de la U como de Colo Colo.

Esteban Matus dejó un doble guiño a Colo Colo y la U. Foto: Instagram.

Así por lo menos quedó claro en las últimas horas, donde sorprendió en sus redes sociales con un particular gesto a ambos clubes. A través de su cuenta de Instagram, el jugador publicó imágenes jugando en el Estadio Monumental frente al Cacique.

¿La particularidad? Lo hizo luciendo el 23 en una fotografía junto a Arturo Vidal. Para muchos, esto era un claro guiño a Colo Colo, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido para los archirrivales.

Y es que además de eso, Esteban Matus también aprovechó de dejar un León y una canción con un tono desafiante. Esto fue visto también como un gesto a la U, aunque por ahora ninguno de los dos clubes lo tiene en sus planes.

Cabe recordar que a mitad de año el Bulla estuvo tras sus pasos ante la inminente salida de Matías Sepúlveda, pero la situación con Eduardo Vargas complicó todo. El Eterno Campeón también puso sus ojos en él, pero lo cierto es que por ahora ese puesto no es prioridad. Eso, a la espera de las exigencias de Fernando Ortiz al comienzo de la pretemporada.

Esteban Matus por ahora sigue enfocado en lo que será el 2026, donde podría dar el gran salto de su carrera. Tras una gran campaña con Audax Italiano, “pide” una oportunidad en Colo Colo o la U para seguir avanzando.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Matus con Audax Italiano en 2025?

Esteban Matus cerró la temporada 2025 disputando un total de 36 partidos oficiales con Audax Italiano. En ellos aportó con 6 goles y 3 asistencias en los 2.966 minutos que alcanzó dentro del campo de juego.