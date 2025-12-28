Un sonoro portazo en la frente fue el que recibió Colo Colo por parte de Deportes Limache, en su interés por firmar al delantero Daniel “Popín” Castro como su nueva incorporación para la temporada 2026.

Fue el propio presidente de los “cerveceros”, César Villegas, quien confirmó que desde Blanco y Negro ofrecieron apenas US$250 mil dólares más el préstamo de dos juveniles por su pase, muy lejos de los casi US$700 mil por el 80 por ciento que esperan recibir por parte de algún club nacional.

Ante la aparición de Newell’s Old Boys como fuerte interesado en llevarse a “Popín”, desde Colo Colo no quieren dar por perdida la contratación, y ya tiene armado su nuevo plan para convencer a Limache de aceptar su ofrecimiento.

El plan de Colo Colo para convencer a Limache y firmar a Castro

Resulta que hay un futbolista que pertenece a los registros del Cacique y que la última temporada fue clave en el repunte del equipo de Víctor Rivero que logró la permanencia, y que según reproduce DaleAlbo, lo quiere retener con miras al 2026.

Hablamos del mediocampista Bastián Silva, de 21 años, por el cual Limache ya inició las tratativas con Colo Colo para adquirir definitivamente su ficha. Es en este punto donde los albos buscarán realizar un trueque y así tener en sus filas a “Popín”.

Las cuentas serían así. Actualmente, el volante tiene un valor de mercado de US$300 mil dólares, por cual desde el Monumental subirán un poco la puntería, hasta los US$400 mil para completar el ofrecimiento que esperan en la Región de Valparaíso, y allí evaluar los pasos a seguir.

Los números de “Popín” en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, donde Limache fue finalista, Daniel Castro disputó 2.708 minutos en 36 encuentros, donde convirtió 17 goles, tres de ellos a Colo Colo, realizó tres asistencias, recibió 10 tarjetas amarillas y dos rojas.

Así acabaron los albos en Liga de Primera