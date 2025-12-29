Es tendencia:
Impacto en el boxeo: Anthony Joshua involucrado en un accidente fatal en Nigeria

A pocos días de haber protagonizado uno de los eventos más virales de 2025, el ex campeón de boxeo vivió un dramático episodio durante sus vacaciones.

Por Franco Abatte

El boxeador se encontraba de vacaciones tras protagonizar una de las peleas 'más virales' del 2025 ante Jake Paul.
Todo parecía ser fiesta y celebración para Anthony Joshua tras su importante victoria días atrás ante Jake Paul, en uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más virales de 2025.

Sin embargo, el ex campeón mundial vivió un lamentable episodio en las últimas horas. Joshua resultó herido en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la ruta Ogun-Lagos, en Nigeria, en el que murieron dos personas, según informaron medios del país africano.

Las imágenes del accidente se viralizaron rápidamente en redes sociales y muestran al boxeador, británico de origen nigeriano, sin camiseta evidenciando dolor y rodeado de restos de cristales de una ventanilla rota.

Su promotor, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el pugilista se encontraba de vacaciones junto a su familia: “Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y, mientras tanto, no queremos especular sobre su estado. Afortunadamente, por lo que se aprecia en las imágenes, parece estar bien”, señaló.

De acuerdo con la información más reciente, Joshua habría sido trasladado a un hospital con heridas leves. El periódico Punch indicó que el accidente ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan, cuando el vehículo en el que viajaba colisionó contra un camión.

En tanto, BBC Sport informó que “las autoridades de seguridad vial señalaron que cinco hombres adultos estuvieron involucrados en el accidente, dos de los cuales fallecieron. Otros dos resultaron ilesos. Joshua fue rescatado con vida y sufrió heridas leves, siendo trasladado para recibir atención médica”.

Además, añadieron que una actualización del Cuerpo Federal de Seguridad Vial apunta a que el Jeep Lexus involucrado en el incidente circulaba a una velocidad superior al límite legal. El informe indica que el vehículo habría perdido el control durante una maniobra de adelantamiento y terminó impactando contra un camión estacionado al costado de la carretera.

Cabe recordar que el ex campeón olímpico tiene previsto enfrentar en algún momento de 2026 a su compatriota y también excampeón mundial, Tyson Fury.

