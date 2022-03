Este martes 29 de marzo se conocerán los cinco clasificados de la Confederación Africana de Fútbol para el Mundial de Qatar 2022 y recientemente Ghana y Senegal fueron las selecciones que se quedaron con los dos primeros cupos para participar en la cita planetaria a jugarse en noviembre.

Ghana visitó a Nigeria tras igualar 0-0 en el partido de ida y en la vuelta después de jugar los 90 minutos en el Abuja National Stadium obtuvieron un resultado final de 1-1 tras goles del volante del Arsenal de Inglaterra Thomas Partey (10') y de William Troost-Ekong de penal (22').

Un marcador que terminó favoreciendo a Ghana, ya que producto del gol anotado en condición de visitante festejaron tras el pitazo final del árbitro Sadok Selmi de Túnez y se convirtieron en la primera selección de su continente en sacar boletos directos a la Copa del Mundo.

Por otra parte estuvo el vibrante duelo entre Senegal de Sadio Mané y Egipto de Mohamed Salah, que llegaron a enfrentarse tras la victoria de los egipcios en la ida por 1-0. En la vuelta la historia fue distinta y un autogol de Hamdi Fathi (4') le dio un triunfo a los senegaleses que forzó los penales.

En el desarrollo del partido los Leones de la Teranga pudieron llevarse la victoria varias veces en tiempo reglamentario y también en el alargue, pero el portero egipcio Mohamed El-Shenawy se lució con varias atajadas notables que terminaron llevando la definición a los lanzamientos desde los doce pasos.

Los primeros disparos fueron desperdiciados por ambas selecciones e incluso Mohamed Salah desaprovechó su tiro y reventó la pelota para enviarla por encima del arco, mientras que su compañero en Liverpool Sadio Mané marcó el último penal del equipo dirigido por Aliou Cissé y les dio la victoria por 3-1.

Con esto, Ghana y Senegal se quedaron con los dos primeros cupos al Mundial de Qatar 2022 y los otros tres clasificados se definirán en los partidos entre Argelia vs Camerún, Marruecos vs República Democrática del Congo y Túnez vs Malí.