Mister Chip no se guardó nada en cuanto a su opinión sobre cuáles son las eliminatorias más difíciles del mundo y descartó que sean las sudamericanas o las europeas.

Tanto las Eliminatorias Sudamericanas como las de Europa entregaron muchas emociones en la reciente jornada FIFA en busca de cupos para el Mundial de Qatar 2022, avivando el eterno debate sobre cuál es el proceso clasificatorio más complicado y Mister Chip lanzó una opinión bastante controversial.

El reconocido estadístico español está lejos de creer que los dos continentes con campeones del mundo tengan el camino más difícil. "Las eliminatorias africanas son un infierno. Son mucho más difíciles que las europeas y que las sudamericanas. No tengan ninguna duda", afirmó en una transmisión en Twitch.

Tiene claro que el nivel africano no es el mejor, pero en cuanto a lo que deben hacer para amarrar uno de los cinco cupos que tienen para su confederación asegura que el reto es mayor. "No sé si sean las más espectaculares, no sé si tengan a los mejores jugadores, pero las más difíciles son, con diferencia, las africanas", puntualizó.

Para el afamado dueño de la cuenta de Twitter, el formato del Viejo Continente no ayuda a que sean mas emocionantes. "El problema de las eliminatorias europeas es que, casi siempre, coinciden en el grupo entre dos y tres equipos de muchísimo nivel. El billete directo solo lo tiene uno".

Actualmente, las Eliminatorias Africanas tienen definidos los últimos cinco grupos en los que sus ganadores son los que terminarán avanzando al Mundial de Qatar 2022 en representación de su continente.