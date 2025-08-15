Es tendencia:
Vuelve el fútbol europeo: estos fueron los 10 traspasos más caros del último mercado

La Premier League toma la delantera con los fichajes más caros de la última ventana de traspasos del viejo continente.

Por César Vásquez

Liverpool fichó al jugador más caro de este mercado.
© Getty ImagesLiverpool fichó al jugador más caro de este mercado.

Dos de las ligas más importantes del fútbol europeo regresarán este fin de semana, por lo cual es buen momento de hacer un resumen de los 10 fichajes más caros del último mercado.

La Liga de España y la Premier League vuelven a la acción, con lo cual los fanáticos podrán volver a disfrutar de algunos de los mejores jugadores planeta. Claro que como al inicio de cada campaña, hay muchos cambios en los planteles debidos a los traspasos.

Los grandes traspasos en Europa

Como es costumbre, es la Premier League el torneo que nuevamente lleva la delantera en cifras invertidas. De hecho, siete de los primeros diez jugadores más caros del presente mercado han sido adquiridos por equipos de Inglaterra.

De acuerdo a las cifras entregadas por EMOL, el club que lleva la batuta es Liverpool. El actual campeón no se quiere dormir en los laureles y fichó al más caro del mercado: Florian Wirtz, quien pasó del Bayer Leverkusen a los Reds por 125 millones de euros.

El segundo puesto también le pertenece al equipo de la ciudad de los Beatles, ya que compraron a Hugo Ekitiké del Eintracht Frankfurt por 80 millones de euros. Un poquito más atrás está Benjamin Sesko desde el RB Leipzig al Manchester United por 76,5 millones de euros.

Manchester United es otro de los protagonistas del mercado. Se anotan con tres fichajes entre los diez primeros, sumando a Bryan Mbeumo del Brentford por 75 millones de euros y a Mattheus Cunha del Wolves por 74,2 millones de la divisa del viejo continente.

Como curiosidad, hay un traspaso que fue desde Europa hacia Asia. Es el caso de Mateo Retegui, argentino nacionalizado italiano y que defiende a la Azzurra. Pasó del Atalanta a Al Qadsiah por 68,3 millones de euros.

Los 10 fichajes más caros

  1. Florian Wirtz – Liverpool (125 millones de euros)
  2. Hugo Ekitiké – Liverpool (80 millones de euros)
  3. Benjamin Sesko – Manchester United (76,5 millones de euros)
  4. Victor Osimhen – Galatasaray (75 millones de euros)
  5. Bryan Mbeumo – Manchester United (75 millones de euros)
  6. Mattheus Cunha – Manchester United (74,2 millones de euros)
  7. Martín Zubimendi – Arsenal (70 millones de euros)
  8. Luis Díaz – Bayern Múnich (70 millones de euros)
  9. Mateo Retegui – Al Qadsiah (68,3 millones de euros)
  10. Viktor Gyökeres – Arsenal (65,8 millones de euros)
