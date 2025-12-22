Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Tras interés de otros clubes: Clemente Montes define su futuro en Universidad Católica

Tras interés de otros clubes fuera de Chile, el jugador definió donde jugará la próxima temporada.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Tras rumores de salida, el jugador definió su futuro con la Franja.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTTras rumores de salida, el jugador definió su futuro con la Franja.

Universidad Católica consiguió uno de sus objetivos más esperados de este 2025 logrando la clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores y, pensando en ese campeonato, el club comienza a definir su plantel para el 2026, donde acaba de concretar una esperada renovación.

Hace algunos días, Jorge Cubillos reveló que Clemente Montes despertó el interés de un club de la liga de Bulgaria, pero no sería el único, ya que Punto Cruzado señaló que el jugador estaba en el radar de la liga argentina.

Clemente Montes define su futuro

Punto Cruzado reveló que Montes tiene la renovación prácticamente acordada y se encuentra afinando los últimos detalles para extender su contrato, la cual “va de la mano con algunas mejoras contractuales, ya sea económica, en duración y cláusulas”.

Añadiendo además que tras clasificar a la próxima edición de Copa Libertadores, el jugador decidió seguir en el equipo la próxima temporada.

Clemente Montes se queda en la UC. Jonnathan Oyarzun/Photosport

Clemente Montes se queda en la UC. Jonnathan Oyarzun/Photosport

Universidad Católica avanza para traer de vuelta a jugador formado en casa: “Eso va caminando…”

ver también

Universidad Católica avanza para traer de vuelta a jugador formado en casa: “Eso va caminando…”

El presente de Montes con la UC

En conversación con La Tercera hace algunos días, el jugador señaló. “Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”.

Publicidad

Agregando que se siente preparado para dar el salto fuera de Chile. “Me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo”.

Por otra parte, también habló sobre la clasificación a Libertadores con la UC. “Hace mucho tiempo que no juego este campeonato, que es muy lindo. Se puede generar un equipo más competitivo para pelear copas internacionales y salir campeón”.

Lee también
¿Venganza? Paulo Garcés le pega a la U y pide a Álvarez en O'Higgins
Mercado de fichajes 2026

¿Venganza? Paulo Garcés le pega a la U y pide a Álvarez en O'Higgins

"Se quería quedar": La razón por la que "Paqui" se fue de O'Higgins
U de Chile

"Se quería quedar": La razón por la que "Paqui" se fue de O'Higgins

Pepe Rojas confirma en su despedida a un ídolo de Boca Juniors
Chile

Pepe Rojas confirma en su despedida a un ídolo de Boca Juniors

Agente de Falcón revela llamado de Quinteros por uruguayo de Everton
Colo Colo

Agente de Falcón revela llamado de Quinteros por uruguayo de Everton

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo