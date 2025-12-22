Universidad Católica consiguió uno de sus objetivos más esperados de este 2025 logrando la clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores y, pensando en ese campeonato, el club comienza a definir su plantel para el 2026, donde acaba de concretar una esperada renovación.

Hace algunos días, Jorge Cubillos reveló que Clemente Montes despertó el interés de un club de la liga de Bulgaria, pero no sería el único, ya que Punto Cruzado señaló que el jugador estaba en el radar de la liga argentina.

Clemente Montes define su futuro

Punto Cruzado reveló que Montes tiene la renovación prácticamente acordada y se encuentra afinando los últimos detalles para extender su contrato, la cual “va de la mano con algunas mejoras contractuales, ya sea económica, en duración y cláusulas”.

Añadiendo además que tras clasificar a la próxima edición de Copa Libertadores, el jugador decidió seguir en el equipo la próxima temporada.

Clemente Montes se queda en la UC. Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Universidad Católica avanza para traer de vuelta a jugador formado en casa: “Eso va caminando…”

El presente de Montes con la UC

En conversación con La Tercera hace algunos días, el jugador señaló. “Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”.

Publicidad

Publicidad

Agregando que se siente preparado para dar el salto fuera de Chile. “Me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo”.

Por otra parte, también habló sobre la clasificación a Libertadores con la UC. “Hace mucho tiempo que no juego este campeonato, que es muy lindo. Se puede generar un equipo más competitivo para pelear copas internacionales y salir campeón”.